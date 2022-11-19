貝索斯倒Amazon米？勸人Black Friday少買高價貨

每年感恩節過後迎來的黑色星期五（Black Friday）都是購物旺季，商家紛紛劈價而消費者也大手消費。不過Amazon創辦人貝索斯就警告將迎來經濟下行，勸告民眾忍手暫時避免買樓、車或電器等單價較高商品，但就被網民批評離地。

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貝索斯（Jeff Bezos）本周接受美國有綫新聞網絡（CNN）商業頻道訪問，就建議美國人趁現在留下一些儲蓄，避免2023年會因經濟下行而承受更大痛苦。

他看淡經濟前景：

就算依家未陷入經濟衰退，可能好快都會到。 （If we’re not in a recession right now, we’re likely to be in one very soon）

黑色星期五臨近，貝索斯建議美國人如果考慮購買大電視、新雪櫃或新車等高價商品，可以嘗試保留現金遲下再買，認為這樣做能減低風險。

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市場同樣憂慮經濟衰退，但網民普遍嘲笑貝索斯的建議。他們批評貝索斯是個身家達1,200億美元（約9,360億港元）的頂級富豪，更將Amazon打造為一個鼓勵民眾無縫消費的大型電商平台，但勸諭人減少消費實在有些諷刺。

崇尚極簡主義的美國作家Joshua Becker更於Twitter發文，笑指貝索斯並無提到要避免使用Amazon Prime會員日或黑色星期五優惠，因此他建議其他人這樣做。

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責任編輯：鄭錦玲