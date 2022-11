貝索斯倒Amazon米？勸人Black Friday少買高價貨

每年感恩節過後迎來的黑色星期五(Black Friday)都是購物旺季,商家紛紛劈價而消費者也大手消費。不過Amazon創辦人貝索斯就警告將迎來經濟下行,勸告民眾忍手暫時避免買樓、車或電器等單價較高商品,但就被網民批評離地。

貝索斯(Jeff Bezos)本周接受美國有綫新聞網絡(CNN)商業頻道訪問,就建議美國人趁現在留下一些儲蓄,避免2023年會因經濟下行而承受更大痛苦。

他看淡經濟前景:

就算依家未陷入經濟衰退,可能好快都會到。

(If we’re not in a recession right now, we’re likely to be in one very soon)