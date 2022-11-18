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【著數優惠】上水廣場「Xmas Party Sale購物祭」 逾3萬件貨品1折起激筍價發售 消費滿指定金額送福袋隨時中iPhone 14 Pro Max

理財智慧 19:31 2022/11/18

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臨近聖誕，上水廣場推出「Xmas Party Sale購物祭」活動，場內逾80間星級品牌攜手推出激筍折扣優惠。由本月19日至下年1月2日，商場將為大家帶來3重精彩優惠，其中「皇牌周激筍優惠」場內將有逾3萬件美容化妝、時尚飾品、運動用品、餐飲食肆禮券及食品將以低至1折發售。

【溫股知新】關注經濟與業績   三大策略你要識

全場至抵優惠1折優惠商品，包括ABC BAKERY馬卡龍6粒袋（特價10.8元）、BODY CARE 冷凍治療膏（20ML小枝裝）（特價6.8元）及BODY CARE練力帶（特價9元）等。此外，凡於星期一至四下午茶時段（下午2時半至下午5時）惠顧一燒き肉 Yakiniku One套餐，每個套餐即可以1折優惠享用飲品。

「皇牌周激筍優惠」將會分兩個階段推出，女士必搶物品包括ESTEE LAUDER皇牌升級再生基因修復精華套裝（特價6折965元）、SK-II 皇牌護膚精華套裝（特價86折1,630元）、GUERLAIN花草水語馥郁香氛套裝（低至75折特價介乎1,100元至1,440元）、Elizabeth Arden黃金導航夜間抗皺膠囊及眼霜套裝（特價58折1,000元）。

多款人氣戶外用品及運動鞋以心動價發售，包括Zverest行山杖（特價31折90元）、SKECHERS D’LITES Galaxy Fantasy女子休閒鞋（特價34折298元）、New Youth ADIDAS SUPERSTAR FOUNDATION（特價38折299元）。鐘錶及耳環亦有優惠，包括太子珠寶鐘錶18K白色黃金鑽石戒指（特價6折5,250元）、DAZZLE 18K金鑽石耳環（特價56 折4,280元）。

    點擊圖片放大
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於購物祭指定星期六或星期日，顧客只要以電子貨幣即日消費滿指定金額，以1折激筍價換購城中至新、至潮產品！凡單一即日消費滿60,000元，即可以用1折換購iPhone 13 Pro Max（松嶺綠色，256GB）（價值10,199元）或Ogawa Mysofa（14,800元）

今次聖誕購物祭再加碼送出近800份限量福袋禮遇，活動期間只要消費滿指定金額，即送不同精美福袋及商場電子優惠券禮遇，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、美妝扮靚福袋、健康防疫福袋、滋味美食福袋等等。當中例如型格電器福袋便包括最新推出的 iPhone 14 Pro Max（暗紫色256GB，價值10,199元）或iPad Pro 12.9吋（太空灰色128GB，價值8,899元）。

活動詳情

日期 2022年11月19日 (六) 至2023 年1月2日 (一)
時間 上午9 時正至晚上10 時正
地點 上水龍琛路39號 (港鐵上水站A4 出口) 上水廣場
查詢 2639 9638

【青姐話】好友欠誠意   正是冬眠時

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責任編輯：嚴浩文

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