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【職場熱話】放工遇上司瘋狂追星 舉牌「XXX 我愛你」 打工仔嘆「40幾歲人仲癲過我哋」

理財智慧 10:18 2022/11/19

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近年香港娛樂圈重現生氣，不少人不分年齡變身追星一族，可能你公司的同事甚或上司，也是其中一份子。最近有打工仔在討論區發帖，指某日放偶然遇到上司追星的瘋狂行為，令他感到相當尷尬，直言估不到上司「40幾歲人仲癲過我哋」。

事主遇到上司追星經過：

    點擊圖片放大
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    +5

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

對於事主上司的行為，網友普遍認為無甚大不了，更有叫事主跟上司一起追星，大家有共同興趣。

下次你約埋佢一齊去追星囉，以後同上司多個話題

有些興趣很好，唔是返工就惡魔

我估計你老細係女人

xxx嘅fans一向都係三、四十歲師奶為主，係你少見多怪啫

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

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責任編輯：李兆明

 

 

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