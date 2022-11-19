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點解無辦法繼承父業？ 碧咸大仔：因為我係雙魚座

環球社會熱點 08:05 2022/11/19

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英國著名前球星碧咸一共有三個兒子，3子是否能夠繼承父業一直吸引外界關注。其中碧咸長子Brooklyn已立志成為廚師，近日更接受訪問透露為何無法如父親一樣成為著名球星的原因。Brooklyn歸咎於星座問題，稱自己是雙魚座。

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現年23歲的Brooklyn年幼開始接受足球訓練，但在15歲已退出阿仙奴球會學院（Arsenal Football Club Academy）。他近日接受雜誌《Bustle》訪問期間表示，自己感到十分焦慮，曾嘗試做到和父親一樣的成就，但其後發現只想靠自己成名，及為自己而努力工作。Brooklyn直言，他是雙魚座，性格敏感。

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Brooklyn在2015年時因未能與阿仙奴簽約而轉換「跑道」，其後轉向攝影行業，並出版攝影集《What I See》，但結果引來外界大量批評。現時Brooklyn立志成為廚師，並在社交平台Facebook推出名為Cookin’ With Brooklyn的系列影片，內容為模仿名廚煮食模式，模仿對象包括日本廚師松久信幸及美國韓裔廚師崔洛伊等。

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Brooklyn在訪問中強調，自己並非專業廚師，亦未曾以此身份自居，未來亦不會如此自稱。他指父親顯然在年幼時已立定志向，但自己投身廚師行業仍未足3年。Brooklyn認為，在25至26歲，甚至到30歲時，仍不知道自己想做什麼是可以接受的。

惟《紐約時報》報道，Brooklyn烹飪節目每集製作成本高達10萬美元（約78萬港元），背後製作團隊擁有多達62名專業人士。Brooklyn亦在採訪中被問及未來計劃，他指希望推出一系列紀錄片，他將在當中擔任廚師。他亦希望在洛杉磯開一間正宗的英式酒吧。

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責任編輯：李俊儀

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