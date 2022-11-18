【帶你睇盤】大埔白石角嘉熙　簇新兩房叫價735萬

大埔白石角近年有不少新盤落成，日後更有新港鐵站落成，吸引不少投資者入市。今期利嘉閣推薦的屋苑為嘉熙，由嘉華負責發展，最大賣點是入伙不久，不用花一大筆錢翻新單位。

放盤單位為嘉熙8座低層F室，實用面積456平方呎，兩房間隔，現叫價735萬元。從相片可見，單位望內園泳池景，內籠新淨企理。

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放盤單位 嘉熙8座低層F室（物業編號：BA59175126） 實用面積 456平方呎 間隔 兩房 叫價 735萬元（最後更新日期：2022年11月18日） 賣點 裝修新淨，即買即住。 間隔四正，廳大房大。 開房式廚房，增強空間感。 會所設施齊全，有餐廳、宴會廳、泳池、室內球場、閱讀室、兒童天地等。

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