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【帶你睇盤】大埔白石角嘉熙　簇新兩房叫價735萬

股樓投資 19:11 2022/11/18

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大埔白石角近年有不少新盤落成，日後更有新港鐵站落成，吸引不少投資者入市。今期利嘉閣推薦的屋苑為嘉熙，由嘉華負責發展，最大賣點是入伙不久，不用花一大筆錢翻新單位。 

放盤單位為嘉熙8座低層F室，實用面積456平方呎，兩房間隔，現叫價735萬元。從相片可見，單位望內園泳池景，內籠新淨企理。

    點擊圖片放大
    +11
    +10
放盤單位 嘉熙8座低層F室（物業編號：BA59175126）
實用面積 456平方呎
間隔 兩房
叫價 735萬元（最後更新日期：2022年11月18日）
賣點

裝修新淨，即買即住。

間隔四正，廳大房大。

開房式廚房，增強空間感。

會所設施齊全，有餐廳、宴會廳、泳池、室內球場、閱讀室、兒童天地等。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3hWijIh

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

嘉熙 白石角 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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