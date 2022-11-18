【帶你睇盤】大埔白石角嘉熙　簇新兩房叫價735萬

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【iM話理知】疫市婚禮開支增 夫婦理財小貼士
大埔白石角近年有不少新盤落成，日後更有新港鐵站落成，吸引不少投資者入市。今期利嘉閣推薦的屋苑為嘉熙，由嘉華負責發展，最大賣點是入伙不久，不用花一大筆錢翻新單位。
放盤單位為嘉熙8座低層F室，實用面積456平方呎，兩房間隔，現叫價735萬元。從相片可見，單位望內園泳池景，內籠新淨企理。
|放盤單位
|嘉熙8座低層F室（物業編號：BA59175126）
|實用面積
|456平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|735萬元（最後更新日期：2022年11月18日）
|賣點
|
裝修新淨，即買即住。
間隔四正，廳大房大。
開房式廚房，增強空間感。
會所設施齊全，有餐廳、宴會廳、泳池、室內球場、閱讀室、兒童天地等。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢