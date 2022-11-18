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【騰訊700】未來5年無望再登600元？　總裁劉熾平提前放棄169萬股「遠期」購股權

股市 18:14 2022/11/18

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【騰訊700】未來5年無望再登600元？　總裁劉熾平提前放棄169萬股「遠期」購股權

內地科網股龍頭騰訊 （00700） 周三（16日）公布第三季成績表，期內業務漸顯正面催化劑，經調整淨利回升2%，同時計劃分派手上價值逾千億元的美團 （03690） 持股，然而股價績後仍反覆。聯交所披露，騰訊總裁劉熾平周四（17日）、即季業翌日即放棄行使價約588元的認購期權，共涉約168.73萬股騰訊。

聯交所文件顯示，劉熾平分別放棄行使價為587.93及588.46元的認購期權，前者涉843,658股，後者涉843,657股。簡單推算，該批騰訊認購期權行使價較周五收市價287.8元高出1.04倍。值得留意是，期權最後行使日期為2028年3月29日，意味劉熾平未待期權到期已主動放棄。

騰訊第三季營收跌2%　經調整淨利322.54億人幣勝預期，看【下一頁】

劉熾平餘下購股權行使價介乎144.7元至587.39元

目前劉熾平仍持有84.37萬份行使價為587.39元的騰訊購股期權，最後行使日期後2028年3月29日，而其餘購股權行使價介乎144.7元至338.82元。

今年2月下旬，劉熾平曾放棄涉及84.37萬股騰訊的認購期權，期權的行使期為每股618元，但行使時間為2022年3月30日至2028年3月29日間，意味劉熾平未待進入行使日期，已直接放棄該等認購期權。

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 期權 騰訊

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