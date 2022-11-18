【科技一周回顧】世界盃App私隱安全疑雲　Twitter亂局引營運危機

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

卡塔爾世界盃即將開鑼，卡塔爾政府要求前往當地觀賞世界盃賽事之旅客，需要安裝兩個手機應用程式（App），惟網絡安全專家指出，兩個世界盃App可以存取用戶手機的所有內容，引起私隱安全憂慮。

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自Elon Musk入主Twitter以來，先後因Twitter Blue計劃和炒錯人等事件，讓人感到Twitter內部運作極為混亂。Group M、IPG和Omnicom等廣告巨頭更先後向其客戶建議，暫停於Twitter投放廣告。

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每年芯片廠商的產品發布成為來年手機功能指標，芯片製造商高通(Qualcomm)本周在夏威夷舉行的Snapdragon峰會就發布其最高端型號產品Snapdragon(驍龍) 8 Gen 2，提升人工智能、遊戲體驗及連線速度，務求殺對手一個措手不及。

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責任編輯：張寶燕

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