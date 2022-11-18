【稅貸戰2022】 今年稅貸息最多加價72% 專家拆解因由

▲ 今年已有10間業界的稅貸息加價。

打工仔想「稅」月無憂，須先格價睇真啲，因今年已有15間金融機構推出個人稅務貸款計劃，如以最低稅貸息衡量，當中有10行已加價，按年上調介乎0.05厘到1厘，加幅由5%至72%不等。畢竟本港已兩度調高最優惠利率（P），合共加0.325厘，港元拆息在過去一年更大幅攀升，如1年拆息於10月21日終突破5厘，創16年新高，今天（11月18日）報5.56厘；1個月拆息亦於上周五（11日）衝越3厘，經歷5連升後現直逼3.6厘，創14年新高，凸顯銀行的資金成本驟升，難怪逾六成業界把稅貸息的成本轉嫁給消費者。

借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位【下一頁】

當中以上商於本周一（14日）新推「快稅錢」的加幅最多，由去年的1.38厘加至今年的2.38厘，上調1厘或72%。可是，條款跟往年有異，上年以借10萬元計，今年是20萬元，但齊為12個月還款期。

●上商稅貸息加72% 免找數簽帳、現金回贈谷客

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，由於資金成本上漲，該行調整本年度的稅貸息率；但同時也放寬了某些條款，例如貸款金額須不多於稅額等，提供更多彈性予客戶。再者，該行的稅貸繼續維持一貫清晰及簡易明瞭的宗旨，故此相信仍然非常有競爭力。

業界雖加價，但亦加碼谷着數。陳志偉又說，該行也提供其他優惠，如稅貸客成功申請旗下銀聯雙幣鑽石信用卡，更可享500元免找數簽帳額（無簽帳要求）、0.4%現金回贈、以及「快稅幸運獎」抽獎機會，頭獎可享8,888元免找數簽帳額。

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●港經濟差礙借貸意慾 稅貸市場未必太大增長

港府已預警今年本港經濟陷負增長，上商研究部主管林俊泓估計，全年GDP收縮3%，明年回升2.8%，2024年才顯著復甦、升3%。問及經濟差會否窒礙客戶的借貸意慾，陳志偉坦言，今年稅貸需求唯恐不太理想，預期整體市場未必有太大增長；然而，市況激烈仍競爭，業界冀爭取高質素的客戶。

此外，緊接其後加幅較大是AEON的「稅・貸易」計劃，稅貸息為3.24厘，以借貸80萬元及還款期24個月計，相比去年的3.12厘上升0.12厘，或加幅逾38%；惟「財仔」上年的最低息以借10萬元及還款期1年計。其次加幅大是華僑永亨信用財務，以今年的稅貸息為1.68厘計，上調31%。

至於加幅逾兩成者，包括花旗銀行的稅季貸款計劃，其最低息為1.78厘，以貸款150萬元及1年還款期計，較去年該行最低1.38厘上調0.4厘，或近29%。

●大新最低1.18厘 眾安推優惠券實質1.62厘

而恒生（00011）的「稅安心」計劃，其1.62厘以借150萬元及24個月計，相比去年的1.35厘增加0.27厘或20%；不過，往年其貸款額是100萬元及以1年還款期計。工銀亞洲的2.07厘，以借貸額150萬元及半年期計，比上年的1.86厘增加0.21厘或11%。大新（02356）的「交稅快應錢」最低息1.18厘，較去年的1.08厘上調0.1厘或9%。

發鈔行的加幅相對輕手，滙豐（HSBC）推「交稅萬應錢」計劃，以1.65厘、貸款額150萬元及借1年計，比去年的1.57厘加0.08厘或5.1%。率先響頭炮的中銀香港（02388），稅貸息1.68厘，以借貸300萬元及1年還款期計，相比去年首推時的1.6厘，調升0.08厘或加價5%。

至於虛擬銀行眾安（ZA Bank）今年的最低稅貸息為1.8厘，較去年的1.75厘調高0.05厘或2.8%；惟該行新近推優惠券，變相減價一成，以1.62厘低息搶客，至11月底止。

可是，另有兩行忍手，大眾財務維持往年的3.58厘；東亞（00023）更逆市減價，今年最平的貸款息率為1.32厘，較上年的1.33厘下調0.01厘，相當於降幅低於1%。

●富融殺價王1.17厘 Mox Bank「另類稅貸」0.85厘

論及平霸稅貸息，以港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）今年首次加入戰團，即以殺價王姿態突圍，以1.17厘為全城最低，以借貸100萬元及還款期1年計。

順帶一提，由渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，縱使未有正式推出稅務貸款，但10月11日登場的「即時借」計劃，標榜「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且已計及5,500元的現金獎賞。惟須注意，該行此非正統稅貸，借款額並非以申請人的月薪等計算；反觀，取決於用戶的Mox Credit使用情況。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君