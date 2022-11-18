【品牌排行榜】yuu成為香港第3最佳品牌　僅次於Google和YouTube

▲ 除了上榜香港最佳品牌排行榜，yuu也登上香港最佳進步品牌首位。（yuu Facebook圖片）

英國民調機構YouGov公佈2022年全球最佳品牌排名，Google以38.3分成為香港排名第1的品牌，其次是YouTube（34.1）和牛奶公司旗下的yuu（32.9）。

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10大最佳品牌排名中，除了yuu外有兩間香港企業入榜，HKTVmall位居第5，八達通排第9。除了上榜香港最佳品牌排行榜，yuu也登上香港最佳進步品牌首位，得分為32.9分，比上屆提高了8.3分。

擁有2,500多間商店和餐廳網絡

牛奶公司於2020年推出yuu，該平台擁有2,500多間商店和餐廳網絡，成為香港最大的消費獎賞計劃平台，今年10月更成功擴展到新加坡。

Yuu品牌、社交和數碼營銷副總裁Ronald Wong回應稱：「我們非常高興yuu在今年的最佳品牌排行榜中，被公認為排名最高的最佳進步品牌。自2020年推出以來，我們不斷擴展，每天為會員帶來簡單、便利的服務。最新的排名令人鼓舞，證明了yuu的活動引人入勝」。

該排行榜按照香港人眼中的整體品牌健康度指數排名，並根據品牌的曝光次數、質量、價值、滿意度、推薦和聲譽聲譽等平均分計算。

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責任編輯：李智美