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【COP27】歐盟同意設氣候賠償基金 建議擴大負責國家

環球社會熱點 18:05 2022/11/18

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第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）閉幕在即，但被指未有取得重大進展。早前一直反對就氣候賠償設立基金的歐盟突然改口同意，但建議擴大負責財政支援的國家，有意納入中國及印度等發展中國家至負責人行列。

【COP27】協議草案不提氣候賠償細節 翻炒上屆舊目標 【下一頁】

歐盟氣候政策首席官員蒂默曼斯（Frans Timmermans）周五（18日）表示，雖然歐盟一直反對設立氣候賠償基金，認為基金設立及實施費時，現行工具可以更快達成目標，但因代表134個發展中國家的77國集團（G77）有意，亦決定同意設立。

蒂默曼斯為基金訂明條件，希望幫助對象限定為最受氣氛變化影響的國家，以財政捐贈者為基礎成立。歐盟的建議變相把中國及印尼等排放量前列的發展中國家納入，但此舉有違《巴黎協定》（Paris Agreement）內列明，氣候財政援助需包括發展中國家。

奧地利環保人士向名畫淋黑色液體 抗議再開採化石燃料 【下一頁】

同時，歐盟亦希望各國加強減排，達成巴黎協定內的2025年全球碳排放到頂，使全球氣溫上升不超過攝氏1.5度的目標。

發展中國家據悉正考量歐盟建議，加勒比海國家秘書長巴內特（Carla Barnett）明言，對發展中島國而言，氣候賠償基金是他們的唯一選擇。馬爾地夫氣候部長認為，建議為更多備受氣候影響的國家帶來希望。

G77一名談判代表成員指歐盟的建議屬意料之內，稱對方意圖破壞G77內部團結。成員表明，歐盟的建議並非突破，不過是重申歐盟一貫立場，雖然聽似歐盟妥協，但其實不然。

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責任編輯：吳漢培

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