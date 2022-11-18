▲ 【國泰293】國泰航空10月日均客量重返1萬以上 料下半年業績改善、全年仍錄大額虧損

國泰航空 （00293） 公布10月客貨運量數據，國泰航空10月載客40.1萬人次，按年大增4.2倍，雖然未及2019年同期15%，但日均客量終於重返一萬以上。國泰航空同時更新業績指引，預期航空公司和附屬公司下半年業績較上半年改善，惟全年仍錄得虧損，但受累於中國國航 （00753） 等聯屬公司虧損，2022年度業績仍錄得重大虧損。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波補充，集團下半年經營現金流恢復正數，而公司目前預期，今年底客運運力可恢復至疫情前3分之1，明年恢復至7成，2024年底全面恢復，可較國際航空運輸協會（IATA）就亞太區航空交通的預測更快達成，致力推動香港重建國際航空樞紐的地位。

國泰航空：遊日需求「激增」

在客運表現上，林紹波稱，自9月底香港取消入境強制隔離檢疫後，10月上半月客運需求主要來自飛往曼谷、新加坡和首爾等地的航班，而外遊日本需要在當地10月11日宣布放寬後「激增」。

林紹波稱，10月份增加往返亞洲各地，特別是日本多個航點的航班班次，亦恢復了航班服務往來馬德里、米蘭、班加羅爾、杜拜和加德滿都，全月運載率更上升至約 74%，較去年同期大增44百分點。