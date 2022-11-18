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CCL按周再跌1.5%　近18周累跌逾一成　港島區錄逾9年最大按周跌幅

股樓投資 17:17 2022/11/18

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報162.31點，創262周新低，重返2017年11月水平，按周跌1.50%，連續6個星期下跌，累跌約4.9%。近18周，CCL走勢持續向下，整體樓價跌幅已超過一成，CCL累跌10.35%。其中港島區指數最新報161.54點，按周大跌4.48%，跌幅更為2013年7月以來最大。

施政報告後首周，CCL(中小型單位)率先到達160點水平，最新報160.51點，距離160點僅相差0.51點或0.32%。CCL相差點2.31點或1.44%。CCL Mass相差點2.12點或1.33%。未來幾周公佈的CCL將反映11月加息後的市況，需密切關注。

中原城市領先指數CCL最新報162.31點，創262周新低，重返2017年11月水平，按周跌1.50%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.12點，創263周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.64%。CCL(中小型單位)報160.51點，創263周新低，重返2017年10月水平，按周跌1.51%。三大整體指數齊跌6周，跌幅明顯擴大，CCL累跌4.87%，CCL Mass累跌5.04%，CCL(中小型單位)累跌5.02%。

CCL(大型單位)報171.09點，創107周新低，重返2020年10月水平，按周跌1.45%，跌幅12周以來最大。本周CCL(大型單位)跌破2019年自己低位(171.36點)，是八大指數中最後一個跌破低位的指數。

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撰文 : 蔡子俊

CCL（中小型單位） CCL（大型單位） CCL Mass CCL 中原地產

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