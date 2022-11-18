Google與騰訊等企達成交易 斥巨資為Play Store擋競爭

線上遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games於2020年提出訴訟，指控Google旗下的Android及Play Store業務涉嫌違反競爭條款。案件的最新法庭文件顯示，Google被指涉嫌最少與多間應用程式開發商達成交易，斥巨資阻止對方與自家程式商店Play Store競爭。

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《路透社》周四（17日）引述案件中一份法庭文件報道，指Google與多間應用程式開發商達成最少24項交易，為Play Store擋下競爭。

文件指，Google於2020年時同意，向騰訊旗下遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）製作子公司Riot Games支付約3,000萬美元（約2.34億港元）。而Google亦在同年1月同意於3年間，向動視暴雪（Activision Blizzard）支付3.6億美元（約28.1億港元）。

據悉，動視暴雪於達成協議前曾告知Google，公司正考慮自行開發程式商店。而法庭文件亦指，Google和Riot Games達成協議旨在叫停對方內部程式商店計劃。Google當時估計，若開發商轉用其他替代平台，Play Store將損失數十億美元的銷售額。

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法庭文件亦顯示，截至7月和Google簽訂協議公司還包括任天堂（Nintendo）、法國遊戲公司Ubisoft 、冥想應用程式Calm及教育程式公司Age of Learning等。Epic Games更指，Google明確知道和動視暴雪簽訂協議，可有效確保對方放棄程式商店，但協議在提高價格同時亦降低服務質素。

Google指相關訴訟毫無根據，Riot Games則表示公司正在審查相關文件，而動視暴雪則未有回應報道。

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責任編輯：李俊儀