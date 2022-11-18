  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google與騰訊等企達成交易 斥巨資為Play Store擋競爭

環球社會熱點 17:48 2022/11/18

分享：

分享：

線上遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games於2020年提出訴訟，指控Google旗下的Android及Play Store業務涉嫌違反競爭條款。案件的最新法庭文件顯示，Google被指涉嫌最少與多間應用程式開發商達成交易，斥巨資阻止對方與自家程式商店Play Store競爭。

TikTok再掀危險煮牛扒風潮 Gordon Ramsay狠批「白痴」 【下一頁】

《路透社》周四（17日）引述案件中一份法庭文件報道，指Google與多間應用程式開發商達成最少24項交易，為Play Store擋下競爭。

文件指，Google於2020年時同意，向騰訊旗下遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）製作子公司Riot Games支付約3,000萬美元（約2.34億港元）。而Google亦在同年1月同意於3年間，向動視暴雪（Activision Blizzard）支付3.6億美元（約28.1億港元）。

據悉，動視暴雪於達成協議前曾告知Google，公司正考慮自行開發程式商店。而法庭文件亦指，Google和Riot Games達成協議旨在叫停對方內部程式商店計劃。Google當時估計，若開發商轉用其他替代平台，Play Store將損失數十億美元的銷售額。

Airbnb指單房放租量激增逾3成 幫補家計應對生活成本危機 【下一頁】

法庭文件亦顯示，截至7月和Google簽訂協議公司還包括任天堂（Nintendo）、法國遊戲公司Ubisoft 、冥想應用程式Calm及教育程式公司Age of Learning等。Epic Games更指，Google明確知道和動視暴雪簽訂協議，可有效確保對方放棄程式商店，但協議在提高價格同時亦降低服務質素。

Google指相關訴訟毫無根據，Riot Games則表示公司正在審查相關文件，而動視暴雪則未有回應報道。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

TikTok再掀危險煮牛扒風潮 Gordon Ramsay狠批「白痴」
今日
TikTok再掀危險煮牛扒風潮 Gordon Ramsay狠批「白痴」
美國女子於喪禮致悼詞 力數亡父係侵粉兼種族歧視
今日
美國女子於喪禮致悼詞 力數亡父係侵粉兼種族歧視
英希斯路機場地勤罷工要求加薪 皇家郵政要求取消周六送信
今日
英希斯路機場地勤罷工要求加薪 皇家郵政要求取消周六送信
【世界盃2022】卡塔爾王室要求場館禁酒 離開賽不足兩日 恐重挫FIFA
今日
【世界盃2022】卡塔爾王室要求場館禁酒 離開賽不足兩日 恐重挫FIFA
約翰遜美國演講收逾257萬 梅鐸包逾10萬食宿
今日
約翰遜美國演講收逾257萬 梅鐸包逾10萬食宿

你可能感興趣

TikTok再掀危險煮牛扒風潮 Gordon Ramsay狠批「白痴」
今日 16:27
TikTok再掀危險煮牛扒風潮 Gordon Ramsay狠批「白痴」
美國女子於喪禮致悼詞 力數亡父係侵粉兼種族歧視
今日 15:22
美國女子於喪禮致悼詞 力數亡父係侵粉兼種族歧視
英希斯路機場地勤罷工要求加薪 皇家郵政要求取消周六送信
今日 15:58
英希斯路機場地勤罷工要求加薪 皇家郵政要求取消周六送信
網絡熱話 手機Apps Google 任天堂 Android 騰訊 遊戲 競爭條例

上一篇文章

【COP27】歐盟同意設氣候賠償基金 建議擴大負責國家

下一篇文章

英國樓價料兩年内跌9% 高按揭利率打擊樓市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
【G20】辛偉誠容許高學歷印度人留英兩年 料3000人受惠
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款