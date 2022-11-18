【Meta炒人】員工涉收受賄賂恢復帳戶　遭Meta解僱

▲ 部分遭解僱或紀律處分的Meta員工，甚至接受了數千美元賄款並協助解鎖帳戶。

Meta員工早前可使用一內部系統恢復帳戶，惟有部分Meta員工利用系統工具給予的權限，收受 賄賂助 恢復用戶的Facebook和Instagram帳戶。 據《華爾街日報》報道，該媒體與知情人士均看到相關文件，指出Meta在過去一年已就此解僱或紀律處分了20多名員工及合約員工。

報道指，透過「Online Operations（縮寫為Oops）」系統工具可 恢復Facebook和Instagram帳戶， 有部分遭解僱或紀律處分的員工，甚至接受了「數千美元」賄款並協助解鎖 帳戶 。部分遭解僱的員工更是被派駐在Meta設施中擔任保安的合約員工，他們被獲准進入Meta內部員工系統，幫助賬戶出現問題的用戶。

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理論上，該工具僅在極端情況下才會使用，例如公眾人物、家庭成員，以及發起要求的用戶。可是報道引述數據指出，該工具的使用次數有明顯增加趨勢，由2017年的2.2萬次增至2020年的5萬多次。

Meta發言人Andy Stone隨後回應報道，指該企會持續對於售賣欺詐服務的員工採取「適當行動」，Meta安全承包商Allied Universal則表示會「嚴正」對待犯規的報告。

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責任編輯：張寶燕

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