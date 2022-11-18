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【Meta炒人】員工涉收受賄賂恢復帳戶　遭Meta解僱

科技 17:34 2022/11/18

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部分遭解僱或紀律處分的Meta員工，甚至接受了數千美元賄款並協助解鎖帳戶。

Meta員工早前可使用一內部系統恢復帳戶，惟有部分Meta員工利用系統工具給予的權限，收受賄賂助恢復用戶的Facebook和Instagram帳戶。據《華爾街日報》報道，該媒體與知情人士均看到相關文件，指出Meta在過去一年已就此解僱或紀律處分了20多名員工及合約員工。

報道指，透過「Online Operations（縮寫為Oops）」系統工具可恢復Facebook和Instagram帳戶，有部分遭解僱或紀律處分的員工，甚至接受了「數千美元」賄款並協助解鎖帳戶。部分遭解僱的員工更是被派駐在Meta設施中擔任保安的合約員工，他們被獲准進入Meta內部員工系統，幫助賬戶出現問題的用戶。

【Meta裁員】疑投資元宇宙失利　Meta將大規劃裁員

理論上，該工具僅在極端情況下才會使用，例如公眾人物、家庭成員，以及發起要求的用戶。可是報道引述數據指出，該工具的使用次數有明顯增加趨勢，由2017年的2.2萬次增至2020年的5萬多次。

Meta發言人Andy Stone隨後回應報道，指該企會持續對於售賣欺詐服務的員工採取「適當行動」，Meta安全承包商Allied Universal則表示會「嚴正」對待犯規的報告。

【Twitter炒錯人？】彭博：數十名被解僱員工　獲Twitter邀請回巢

【Twitter危機】GroupM、IPG等多間廣告公司　建議客戶停登Twitter廣告

責任編輯：張寶燕

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