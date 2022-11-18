一帶一路總商會成立五周年誌慶暨第二屆理事會就職典禮

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賽馬會齡活城市計劃「齡活市集」11月快閃中環！
剛剛順利召開的中國共產黨第二十次全國代表大會，關於香港，中央再次重申了「一國兩制」是保持港澳長期繁榮穩定的最佳制度，必須長期堅持的決心，這提振了香港全社會的發展信心，也引發社會各界廣泛聚焦。一帶一路總商會於11月17日舉辦成立五周年誌慶暨第二屆理事會就職典禮，約200名港澳及內地工商專業界人士齊聚一堂，圍繞「一帶一路」共建框架，就如何發揮聯通世界優勢，打造綜合功能平台，更好地服務國家大局，提出了展望和倡議。
典禮於11月17日下午7時假香港會展中心會議廳舉行。全國政協常委、一帶一路總商會理事會主席林建岳博士致歡迎詞。一帶一路總商會理事會會長鄭翔玲，則向來賓們介紹了商會成立五年來的工作成果。外交部駐香港特派員公署特派員劉光源、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華、中央駐港維護國家安全公署副署長李江舟、香港特區政府財政司副司長黃偉倫、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長孫湘一、商務及經濟發展局署理局長陳百里、紫荊文化集團董事長毛超峰及多名特區政府行政會議成員、全國政協常委、港區全國人大代表，全國政協委員、立法會議員等出席典禮，逾百名本港工商界人士、專業團體代表及社會賢達到場致賀。
香港特區政府行政長官李家超也為典禮發來視頻致詞。他在致詞中首先祝賀了總商會第二屆理事會全體成員，並肯定了總商會自成立以來的成就，包括：積極協助業界與「一帶一路」沿綫國家建立聯繫，更於去年與國家發展和改革委員會「一帶一路建設促進中心」簽署合作諒解備忘錄，進一步提升內地與香港企業的協作；在推動「一帶一路」民心相通方面，總商會亦不遺餘力，除了支持特區政府與內地部委在香港舉辦交流計劃，又聯同香港教育工作者聯會推出教材套，讓中小學生認識「一帶一路」的背景和意義，培養他們成為共建「一帶一路」的新希望、新動力。
李家超指出，特區政府已宣布成立由行政長官領導的「融入國家發展大局督導組」，將會推動跨局、跨部門參與「一帶一路」建設，把握好香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為香港企業建立更遼闊網絡，積極貢獻國家高增值發展。來年，特區政府亦會組織代表團到「一帶一路」沿綫國家和地區考察，向外展示香港優勢，說好香港故事，協助業界把握「一帶一路」的機遇。最後，他寄語一帶一路總商會在新一屆理事會的帶領下，繼續推動香港在「一帶一路」倡議中發揮香港所長，貢獻國家所需。
全國政協常委、一帶一路總商會理事會主席林建岳在歡迎詞中表示，香港在中央的大力支持下，積極應對內外環境變化，始終持續保持國際金融、航運、貿易中心地位，並在融入國家發展大局的時代背景下，憑藉「十四五規劃」、「粵港澳大灣區發展綱要」和「一帶一路」倡議等時代紅利，不斷提升連通中國和世界的作用。作為「一帶一路」建設的重要節點，香港在「一國兩制」的獨特優勢下，已成為「一帶一路」的參與者、貢獻者，同時也是受益者。總商會的三大平台，包括「中企境外熱點項目大數據綜合服務平台」、「一站式專業服務平台」、「一帶一路項目對接平台」，將持續強化商會與內地同海外的雙向合作，並致力做強香港在「一帶一路」專業服務上的亮點，為「一帶一路」建設發揮更加精準的作用。
一帶一路總商會理事會會長鄭翔玲，談及總商會成立5年以來的工作，她表示很榮幸能夠帶領總商會，見證和參與「一帶一路」這一着眼於人類命運共同體的中國倡議。總商會從完善架構、服務企業、參訪交流、組織論壇以及積極承擔社會責任等5個方面，為落實「一帶一路」倡議作出了一些貢獻；下一步工作重點，就是以「中企境外熱點項目大數據綜合服務平台」為依託，推動香港成為「一帶一路」全球資訊集散地和資源對接中心；以「一站式專業服務平台」為基地，促成高品質的併船出海；以「一帶一路專案對接平台」為突破，促進商界全面參與「一帶一路」建設；辦好國際青年僑商協作平台，吸引更多海內外企業去「一帶一路」沿綫考察、投資。
典禮上，主禮嘉賓向總商會第二屆理事會成員頒授了委任狀，同時為「中企境外熱點項目大數據綜合服務平台」、「一站式專業服務平台」、「一帶一路項目對接平台」三大平台進行亮燈儀式，並合影留念。
（特約）