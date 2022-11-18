一帶一路總商會成立五周年誌慶暨第二屆理事會就職典禮

▲ 出席典禮的主禮嘉賓包括外交部駐香港特派員公署特派員劉光源、中央人民政府駐港聯絡辦公室副主任尹宗華、中央駐港維護國家安全公署副署長李江舟、香港特區政府財政司副司長黃偉倫、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、中央人民政府駐港聯絡辦公室經濟部部長孫湘一、商務及經濟發展局署理局長陳百里、紫荊文化集團董事長毛超峰等，為一帶一路總商會三大平台亮燈。

剛剛順利召開的中國共產黨第二十次全國代表大會，關於香港，中央再次重申了「一國兩制」是保持港澳長期繁榮穩定的最佳制度，必須長期堅持的決心，這提振了香港全社會的發展信心，也引發社會各界廣泛聚焦。一帶一路總商會於11月17日舉辦成立五周年誌慶暨第二屆理事會就職典禮，約200名港澳及內地工商專業界人士齊聚一堂，圍繞「一帶一路」共建框架，就如何發揮聯通世界優勢，打造綜合功能平台，更好地服務國家大局，提出了展望和倡議。

典禮於11月17日下午7時假香港會展中心會議廳舉行。全國政協常委、一帶一路總商會理事會主席林建岳博士致歡迎詞。一帶一路總商會理事會會長鄭翔玲，則向來賓們介紹了商會成立五年來的工作成果。外交部駐香港特派員公署特派員劉光源、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任尹宗華、中央駐港維護國家安全公署副署長李江舟、香港特區政府財政司副司長黃偉倫、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長孫湘一、商務及經濟發展局署理局長陳百里、紫荊文化集團董事長毛超峰及多名特區政府行政會議成員、全國政協常委、港區全國人大代表，全國政協委員、立法會議員等出席典禮，逾百名本港工商界人士、專業團體代表及社會賢達到場致賀。

香港特區政府行政長官李家超也為典禮發來視頻致詞。他在致詞中首先祝賀了總商會第二屆理事會全體成員，並肯定了總商會自成立以來的成就，包括：積極協助業界與「一帶一路」沿綫國家建立聯繫，更於去年與國家發展和改革委員會「一帶一路建設促進中心」簽署合作諒解備忘錄，進一步提升內地與香港企業的協作；在推動「一帶一路」民心相通方面，總商會亦不遺餘力，除了支持特區政府與內地部委在香港舉辦交流計劃，又聯同香港教育工作者聯會推出教材套，讓中小學生認識「一帶一路」的背景和意義，培養他們成為共建「一帶一路」的新希望、新動力。

李家超指出，特區政府已宣布成立由行政長官領導的「融入國家發展大局督導組」，將會推動跨局、跨部門參與「一帶一路」建設，把握好香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為香港企業建立更遼闊網絡，積極貢獻國家高增值發展。來年，特區政府亦會組織代表團到「一帶一路」沿綫國家和地區考察，向外展示香港優勢，說好香港故事，協助業界把握「一帶一路」的機遇。最後，他寄語一帶一路總商會在新一屆理事會的帶領下，繼續推動香港在「一帶一路」倡議中發揮香港所長，貢獻國家所需。

▲ 行政長官李家超致詞時肯定一帶一路總商會自成立以來的成就，鼓勵商會百尺竿頭更進一步。

全國政協常委、一帶一路總商會理事會主席林建岳在歡迎詞中表示，香港在中央的大力支持下，積極應對內外環境變化，始終持續保持國際金融、航運、貿易中心地位，並在融入國家發展大局的時代背景下，憑藉「十四五規劃」、「粵港澳大灣區發展綱要」和「一帶一路」倡議等時代紅利，不斷提升連通中國和世界的作用。作為「一帶一路」建設的重要節點，香港在「一國兩制」的獨特優勢下，已成為「一帶一路」的參與者、貢獻者，同時也是受益者。總商會的三大平台，包括「中企境外熱點項目大數據綜合服務平台」、「一站式專業服務平台」、「一帶一路項目對接平台」，將持續強化商會與內地同海外的雙向合作，並致力做強香港在「一帶一路」專業服務上的亮點，為「一帶一路」建設發揮更加精準的作用。

▲ 一帶一路總商會理事會主席林建岳表示：作為「一帶一路」建設的重要節點，香港在「一國兩制」的獨特優勢下，已成為「一帶一路」的參與者、貢獻者，同時也是受益者。

一帶一路總商會理事會會長鄭翔玲，談及總商會成立5年以來的工作，她表示很榮幸能夠帶領總商會，見證和參與「一帶一路」這一着眼於人類命運共同體的中國倡議。總商會從完善架構、服務企業、參訪交流、組織論壇以及積極承擔社會責任等5個方面，為落實「一帶一路」倡議作出了一些貢獻；下一步工作重點，就是以「中企境外熱點項目大數據綜合服務平台」為依託，推動香港成為「一帶一路」全球資訊集散地和資源對接中心；以「一站式專業服務平台」為基地，促成高品質的併船出海；以「一帶一路專案對接平台」為突破，促進商界全面參與「一帶一路」建設；辦好國際青年僑商協作平台，吸引更多海內外企業去「一帶一路」沿綫考察、投資。

▲ 一帶一路總商會理事會會長鄭翔玲表示：總商會從完善架構、服務企業、參訪交流、組織論壇以及積極承擔社會責任等5個方面，為落實「一帶一路」倡議作出應有貢獻。

典禮上，主禮嘉賓向總商會第二屆理事會成員頒授了委任狀，同時為「中企境外熱點項目大數據綜合服務平台」、「一站式專業服務平台」、「一帶一路項目對接平台」三大平台進行亮燈儀式，並合影留念。

▲ 外交部駐香港特派員公署特派員劉光源頒發委任狀予一帶一路總商會理事會主席林建岳、會長鄭翔玲、副會長栗潛心、彭一庭、王磊。

▲ 中央人民政府駐港聯絡辦公室副主任尹宗華頒發委任狀予一帶一路總商會理事會名譽副會長郭英成、石禮謙、秘書長張華峰、金融事務委員會主任王冬勝、副主任李山。

（特約）