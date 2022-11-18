英國樓價料兩年内跌9% 高按揭利率打擊樓市

英國財相侯俊偉宣布，印花稅減免措施僅保留至2025年3月。與此同時，政府看淡樓市前景，發表數據預測英國樓價兩年内會下跌9%，估計經濟下行及高按揭利率等因素均打擊樓市。

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英國預算責任辦公室（OBR）周四（17日）公布數據，估計英國平均樓價到2024年夏季會下跌約2.65萬英鎊（約24.7萬港元）。

由於高按揭利率及經濟下行因素影響，平均樓價到了2024年第3季會下跌9%。平均樓價屆時將跌至約26.8萬英鎊（約249.3萬港元）的水平，抵消了過去一年的樓價升幅。

到了2024年下半年，所有未償還抵押貸款的平均利率將會飆升至5厘，將創下自2008年以來的最高利率，也較3月時的預測高出1.8個百分點

買家在高利率環境下的可負擔貸款額將會減少，也會因此削減置業預算，需求也會下跌。

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OBR預測英國2023年的樓市交投量將較今年同期下跌15%，減少近20萬宗交易，也較2019年新冠疫情前的交投量下跌11%。

侯俊偉（Jeremy Hunt）周四發表新一份財政預算時，表示OBR預測樓市活動未來兩年將放緩，因此決定維持迷你預算案宣布的印花稅減免措施，但僅實施至2025年3月底。

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責任編輯：鄭錦玲