▲ 【META】朱克伯格擬谷WhatsApp「微信化」 期望較元宇宙更快帶來收入增長

Facebook母企Meta（美：META）去年改名，標誌集團「元宇宙（metaverse）」願景，發展一年卻迎來裁員1.1萬人。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerburg）最新向員工表示，相比元宇宙，WhatsApp和Messenger通訊軟件能更為集團帶來新一浪營業額增長。

據Meta員工引述，朱克伯格稱：

我們談論了很多像元宇宙這樣的非常長期機會，但現實情況是，隨著我們努力通過WhatsApp和Messenger變現，商業通訊更可能成為下一主要業務支柱。

研在巴西試行商戶通訊錄、支付工具

Meta正在個別地區測試，讓商戶可使用WhatsApp為客戶提供更多服務，包括周四宣布將在巴西引入商戶通訊錄和支付工具，朱克伯格介紹，終極目標是讓用戶能在WhatsApp中尋找、聯絡商戶，並完成買賣。

Meta目前大部分營業額都來自廣告收入，但今年面對蘋果私隠權新政、經濟前景不明朗，失去增長動力，令集團不得不尋找新增長亮點。

Meta現投放約五分之一預算在現實實驗室

朱克伯格在內部會議中重申，集團繼續投資元宇宙「現實實驗室（Reality Labs）」，預計未來數年市場將會湧現智能眼鏡產品，並在2030年會將有「真的很棒（truly great）」智能眼鏡，即使面對短期挑戰，仍相信這是未來最具潛力的領域。

Meta目前投入約兩成預算在現實實驗室，當中一半投放在增強實境（AR）、4成投放在虛擬實境（VR）、其餘則放在元宇宙相關社交平台。

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編輯：麥德銘