  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【META】朱克伯格擬谷WhatsApp「微信化」　期望較元宇宙更快帶來收入增長

新經濟追蹤 17:09 2022/11/18

分享：

分享：

【META】朱克伯格擬谷WhatsApp「微信化」　期望較元宇宙更快帶來收入增長

Facebook母企Meta（美：META）去年改名，標誌集團「元宇宙（metaverse）」願景，發展一年卻迎來裁員1.1萬人。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerburg）最新向員工表示，相比元宇宙，WhatsApp和Messenger通訊軟件能更為集團帶來新一浪營業額增長。

據Meta員工引述，朱克伯格稱：

我們談論了很多像元宇宙這樣的非常長期機會，但現實情況是，隨著我們努力通過WhatsApp和Messenger變現，商業通訊更可能成為下一主要業務支柱。

研在巴西試行商戶通訊錄、支付工具

Meta正在個別地區測試，讓商戶可使用WhatsApp為客戶提供更多服務，包括周四宣布將在巴西引入商戶通訊錄和支付工具，朱克伯格介紹，終極目標是讓用戶能在WhatsApp中尋找、聯絡商戶，並完成買賣。

Meta目前大部分營業額都來自廣告收入，但今年面對蘋果私隠權新政、經濟前景不明朗，失去增長動力，令集團不得不尋找新增長亮點。

Meta現投放約五分之一預算在現實實驗室

朱克伯格在內部會議中重申，集團繼續投資元宇宙「現實實驗室（Reality Labs）」，預計未來數年市場將會湧現智能眼鏡產品，並在2030年會將有「真的很棒（truly great）」智能眼鏡，即使面對短期挑戰，仍相信這是未來最具潛力的領域。

Meta目前投入約兩成預算在現實實驗室，當中一半投放在增強實境（AR）、4成投放在虛擬實境（VR）、其餘則放在元宇宙相關社交平台。

相關文章：

【Facebook母企】Meta朱克伯格炒1.1萬人　佔員工總數13%　股價開市升超過6%

【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前

【facebook業績】Meta曾跌最多25%失100美元　上季純利削半　元宇宙虧損嚴重

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
美股 Facebook（美：FB） WhatsApp 微信 智能眼鏡 Meta 朱克伯格 元宇宙 AR VR

上一篇文章

【京東系】京東物流第三季營收增38.9%　經調整淨利4.47億人幣

下一篇文章

【山頂纜車】山頂纜車將於12月2日暫停服務　當日凌霄閣摩天台428亦暫停開放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【HSBC滙豐】網傳滙豐尚玉12月起取消　滙豐：不涉香港
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市　因須提交新員工持股計劃
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR高港5%　夜期低位反彈666點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴績後升逾2%、美團升近5%　內房向下、碧桂園跌6%　恒指倒跌53點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴績後升逾2%、美團升近5%　內房向下、碧桂園跌6%　恒指倒跌53點（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里高開6%　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
【阿里巴巴業績】阿里高開6%　第二財季營收增3%　經調整淨利338.2億人幣勝預期、加碼150億美元回購
【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌33點、納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌33點、納指期貨升近0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款