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【大行報告】摩通：估值吸引 具潛在上行空間 上調阿里巴巴目標價至135元

股樓投資 17:06 2022/11/18

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摩根大通表示，阿里巴巴（09988）目前的估值相當於預測2024財年經調整市盈率以10倍計，具有吸引力，並認為該股具有多重擴張的潛在上行空間。該行對其重申「增持」評級，並上調對其目標價由130元升至135元，相當於預測2023財年綜合市盈率16倍，料其2023財年至2025財年每股經調整盈利複合增長率達22%。阿里巴巴周五（18日）收市報79.95元，升幅2.2%。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

該行估計，阿里2023財年每股經調整盈利按年跌9%，但料至2024財年每股經調整盈利將回復按年正增長42%，未來盈利復甦可期，該行亦料公司能受惠於內地消費復甦及成本優化。雖然內地今年第四季的電子商務前景轉弱，但該行建議投資者應更多地關注2024財年的前景，因料中國未來幾個季度重新開放的可能性很大。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，摩通指公司擴大的股票回購計劃增加150億美元至400億美元，顯示阿里巴巴將在2024財年和2025財年派息比率佔經調整利佔比各達44%及36%。

 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 大行報告

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