  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】麥當勞世界盃期間限定優惠 一蚊大可樂強勢回歸 同場加推$100任選8杯手調咖啡優惠券

理財智慧 17:50 2022/11/18

分享：

分享：

FIFA世界盃如箭在弦，作為世界盃贊助商，麥當勞宣佈推出各款優惠，包括大熱的期間限定18件麥樂雞，$1大可樂及$20醒晨超值選等。下載麥當勞App即可以麥當勞美食迎接FIFA世界盃派對！

 

【著數優惠】7仔新推8款姆明環保聖誕隨行袋 以符合歐盟SVHC標準回收物料製成 yuu積分加8元可隨機換領1款【下一頁

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

下週一（11月21日）起，麥當勞App繼續有「$26 六件麥樂雞超值套餐」，配其中1款期間限定特色麥樂雞醬，以及「【食住睇好波】18件麥樂雞套餐減$3」優惠，另外麥當勞亦推出「【球迷盛宴】$36歎六件麥樂雞超值套餐配藍莓吉士批」、市民亦可以選購「$9藍莓吉士批」或「$15意式芝士蛋糕味麥旋風」優惠為挨夜睇波做好準備。
 
此外，麥當勞亦宣佈同日起$1大可樂將強勢歸來，並同場加推20元醒晨超值選，McCafé方面亦會帶來多款優惠，包括低至半價的$100任選8杯手調咖啡優惠券，用戶購買套餐優惠券時只需先繳付20元訂金，八張指定手調咖啡換購券便會於兩個工作天內自動存入你麥當勞App內「McCafé優惠券」的版面，其後每次使用換購券時只需繳付10元即可品嚐由咖啡調配師每天以熱誠和人手精心製作的咖啡， McCafé手調咖啡優惠券數量有限，售完即止，而換購券有效期至2022年12月31日。

    點擊圖片放大
    +30
    +29

在品嚐美食之餘，大家亦可捐贈愛心，共襄盛舉。大家只需於由即日起至12月4日（晚上11時59分或之前）期間，成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，成功捐贈港幣90.3元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《Katch優惠平台呈獻 2022年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張，於明年1月1日舉行親身入場參與陣容鼎盛的年度音樂盛事。

【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折【下一頁

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
世界盃 麥當勞 著數優惠

上一篇文章

【NFT】全球第二大虛擬貨幣交易所FTX破產 Justin Bieber竟成苦主之一？ 年初天價購入NFT現貶值95%

下一篇文章

CCL按周再跌1.5%　近18周累跌逾一成　港島區錄逾9年最大按周跌幅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】220磅追星肥仔化身馬拉松高手 紐約馬跑出3:20初馬亮麗成績
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】220磅追星肥仔化身馬拉松高手 紐約馬跑出3:20初馬亮麗成績
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【著數優惠】香港故宮+「添好運」星級點心本地半日遊買一送一 嚐十款精美點心+參觀+暢遊西九文化區+故宮博物館 每位低至$94
【鐘樓熊出沒】8米+2米巨型雕塑軟糖熊打卡位 即日起現身尖沙咀鐘樓及海旁 設IG濾鏡及AR功能與展品互動
【鐘樓熊出沒】8米+2米巨型雕塑軟糖熊打卡位 即日起現身尖沙咀鐘樓及海旁 設IG濾鏡及AR功能與展品互動
【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍
【有相睇】德福花園兩房570萬售　長情業主40年前約28萬入市　劈價130萬仍賺約19倍
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
【室內設計】55萬元改造太古城583呎三房單位 締造木系無印風日式居所 重新規劃空間配合人生階段變化
元朗RESIDENCE譽88錄蝕讓　業主9年前一手買入　現帳蝕20萬
元朗RESIDENCE譽88錄蝕讓　業主9年前一手買入　現帳蝕20萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款