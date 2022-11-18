【消費優惠】麥當勞世界盃期間限定優惠 一蚊大可樂強勢回歸 同場加推$100任選8杯手調咖啡優惠券

FIFA世界盃如箭在弦，作為世界盃贊助商，麥當勞宣佈推出各款優惠，包括大熱的期間限定18件麥樂雞，$1大可樂及$20醒晨超值選等。下載麥當勞App即可以麥當勞美食迎接FIFA世界盃派對！

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下週一（11月21日）起，麥當勞App繼續有「$26 六件麥樂雞超值套餐」，配其中1款期間限定特色麥樂雞醬，以及「【食住睇好波】18件麥樂雞套餐減$3」優惠，另外麥當勞亦推出「【球迷盛宴】$36歎六件麥樂雞超值套餐配藍莓吉士批」、市民亦可以選購「$9藍莓吉士批」或「$15意式芝士蛋糕味麥旋風」優惠為挨夜睇波做好準備。



此外，麥當勞亦宣佈同日起$1大可樂將強勢歸來，並同場加推20元醒晨超值選，McCafé方面亦會帶來多款優惠，包括低至半價的$100任選8杯手調咖啡優惠券，用戶購買套餐優惠券時只需先繳付20元訂金，八張指定手調咖啡換購券便會於兩個工作天內自動存入你麥當勞App內「McCafé優惠券」的版面，其後每次使用換購券時只需繳付10元即可品嚐由咖啡調配師每天以熱誠和人手精心製作的咖啡， McCafé手調咖啡優惠券數量有限，售完即止，而換購券有效期至2022年12月31日。

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在品嚐美食之餘，大家亦可捐贈愛心，共襄盛舉。大家只需於由即日起至12月4日（晚上11時59分或之前）期間，成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，成功捐贈港幣90.3元予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的《Katch優惠平台呈獻 2022年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張，於明年1月1日舉行親身入場參與陣容鼎盛的年度音樂盛事。

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記者：鄭日棱