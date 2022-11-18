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【NFT】全球第二大虛擬貨幣交易所FTX破產 Justin Bieber竟成苦主之一？ 年初天價購入NFT現貶值95%

理財智慧 18:08 2022/11/18

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曾為全球第二大虛擬貨幣交易所FTX申請破產，除了不少投資者蒙受損失之外，不少名人亦成為苦主，知名歌手Justin Bieber便為其中之一，據了解，Justin Bieber在今年年初NFT大熱時投入129萬美元購買了一枚「無聊猿」NFT，然而隨著虛擬貨幣市場動盪不休，該NFT現時已貶值95%。

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「無聊猿」系列包含過萬個NFT，内容描繪穿著不同服飾的卡通猴子形象。這個系列被視為最成功的NFT藝術收藏品，價值總共超過10億美元（約78億港元）。但截至周四，「無聊猿」系列單個NFT的市場價值已跌至58枚以太幣，即相當於7萬美元（約54.6萬港元）。根據NFT Price Floor的數據，這款NFT的價值已暴跌95% 。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

目前隨著FTX破產及創辦人Sam Bankman-Fried的醜聞拖累，加密貨幣整體價格下跌，Opensea上的WETH交易量對ETH交易量創下新高，意味投資人正在恐慌出售 NFT 資產，暫時仍無法估算市場何時才可重歸平穩。

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記者：鄭日棱

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