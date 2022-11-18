【著數優惠】7仔新推8款姆明環保聖誕隨行袋 以符合歐盟SVHC標準回收物料製成 yuu積分加8元可隨機換領1款

7-Eleven宣布聯乘芬蘭國寶級童話角色姆明一族，推出一系列8款首次以環保物料製造的隨行袋，適合出席聖誕派對或交換聖誕禮物之用。隨行袋分別以姆明一族中8位人氣角色為主角，包括姆明、歌妮、小美、史力奇、姆明爸爸、姆明媽媽、樹精及史丁奇為主題。顏色方面，除了百搭黑白款色外，更加入不同拼色及森林元素的圖案，各式袋型迎合不同日常場合，無論是上班、返學、戶外活動或者日常外出，都方便隨意配搭。

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隨行袋首次採用回收物料製造，符合歐盟SVHC（高度關注物質）標準。7-Eleven表示，一直致力推動「友好地球」的概念，今次首度推出獲全球回收標準（Global Recycle Standard，簡稱 “GRS”）及Intertek綠葉認證（GLF-07-APAC-22-1557）的隨行袋。全系列8款隨行袋均以回收物料製造，並以「綠色生產」的概念於生產過程中減低碳排放，達至降低對環境的污染。全系列將於11月23日早上7時起登陸7-Eleven。

8款環保隨行袋產品一覽：

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換購詳情：

由本月23日早上7時起至下年1月3日，顧客於7-Eleven分店購物滿20元即可享印花1張。其後每10元可獲多1張印花，如此類推。由本月23日早上7時起至下年1月6日（共6星期＋3天），儲齊12張印花加78元，即可隨機換購環保隨行袋2個；或儲齊8張印花加45元，即可隨機換購環保隨行袋1個。 由本月23日早上7時起至2023年1月3日，yuu獎賞計劃會員專享可以8,800 yuu積分加8元，隨機換購環保隨行袋1個。兌換日期：本月23日早上7時至下年1月6日（共6星期＋3天）。

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責任編輯：嚴浩文