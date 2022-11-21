【恒指季檢】藍籌新貴康師傅升3%　阿里健康遭剔除國指、股價挫6%

恒指季檢結果出爐，恒生指數公司宣布，將康師傅 （00322） 、華潤萬象生活 （01209） 及海爾智家 （06690） 納入恒生指數，無股份剔走，成份股數目將由73隻增至76隻 。所有變動將於12月5日（星期一）生效。

康師傅升3.6%，報12.12元，華潤萬象生活升2.9%，報35元，而海爾智家則升0.4%，報24.55元。阿里健康挫6.4%，報5.5元。

國指方面，納入中石油 （00857） 、中升 （00881） 、理想汽車 （02015） 及海爾智家，剔走阿里健康 （00241） 、中國燃氣 （00384） 、信達生物 （01801） ，嗶哩嗶哩 （09626） ，成份股數目維持50隻。

恒生科技指數無變動，成份股維持30隻。

恒生綜合指數則加入騰訊音樂 （01698） 、中國中免 （01880） 及浙江零跑科技 （09863） ，成份股數目由 518 隻增加至 521 隻。

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編輯：葉志偉