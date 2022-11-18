【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折

今年聖誕一定要玩到盡，食到盡 ！不過聖誕大餐無提早預訂，真係比多女幾舊，想消費得精明，今次為大家精選8大酒店聖誕大餐早鳥優惠，而且價錢已經10%服務費，想盡享優惠，記得用以下優惠連結購買 ！



【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

1. 柏寧酒店傳統印度天多尼聖誕大餐- 低至 71 折 【按此獲得優惠】



柏寧酒店PLAYT 開放式廚房成就了 「Kitchen Theatre」廚房劇院的理念 ， 把新鮮和美味的食物精彩地呈現在觀眾面前。美食款式包括海鮮、土耳其薄餅及傳統印度天多尼菜式。另外， 仲有即炸天婦羅， 點心， 各式冷熱盤， 壽司刺身及時令菜式。最後還有甜品專區，有酒店自家製的意式雪糕。

聖誕節自助餐晚餐設多款精選美食：兩款即開時令生蠔、龍蝦、麵包蟹、青口、蝦、帶 子刺身、三文魚刺身、即煎鴨肝；甜品：聖誕樹幹蛋糕，聖誕節布甸，朱古力噴泉，自 家製雪糕，時令水果及多款甜品；灸燒和牛壽司、味噌蟹膏甲羅燒、鹽燒三文魚鰭、醬 燒鯖魚、、關東煮、日式昆布清酒煮蜆、傳統聖誕沙律，烤聖誕火雞，烤聖誕蜜糖火腿 配蜜糖燒汁（款式輪流供應）

成人 HK$729/位 起 （原價 HK$1,021）

兒童（3-11 歲）HK$491/位 起（原價HK$724）

日期：12-23/12、28-30/12及1/1 用餐時間 ： 18：30-21：30

日期：24-27/12/及31/12用餐時間：17：30-19：30 或 20：00 - 22：00



地址：香港銅鑼灣告士打道 310 號香港柏寧酒店

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2. 九龍酒店海鮮自聖誕大餐- 低至 68 折 【按此獲得優惠】

節慶自助午餐美食包括生蠔、雪花蟹腳、青口、鮮海蝦、即切烤 肉、刺身、熱葷、素食專區以及深受客人喜愛的芒果拿破崙、多款口味的 Häagen-Dazs 雪糕和一系列充滿節日氣氛的造型甜品。聖誕期間，有多款北歐特色節日美饌，包括丹麥開放式三文 治、慢烤火雞三文治伴牛油果醬及黑魚子、自家製香草三文魚配鵝肝慕士窩夫、丹麥魔鬼太陽 – 牛肉韃靼、炭燒黑椒香草挪威三文魚、芬蘭海鮮海皇湯（即煮）、蜜餞薑汁芬蘭無激素豬腩配藜麥米型粉、瑞典經典肉丸伴薯蓉、烤挪威三文魚柳伴羊肚菌忌廉 汁、芬蘭香草烤羊腿，以及新鮮即開生蠔、各款刺身、即切烤肉等。甜品有栗子朱古力樹頭蛋糕、雪人草莓北海道忌廉蛋糕、肉桂蘋果金寶撻、精選朱古力棒，法國馬卡龍及聖誕曲奇，以至多款 口味的 Häagen-Dazs 雪糕及多款人氣甜品。

自助午餐 ：

成人 HK$349/位 起（原價 HK$515）

長者及兒童（4-11 歲）HK$322/位 起 （原價 HK$449） （已包 10%服務費）

供應時段：

1-2/12、5-9/12、12-16/12、19-23/12、28-30/12 及3/1 用餐時間：12：00-2：30

3-4/12、10-11/12、17-18/12、24-27/12、31/12 及1-2/1 用餐時間：11：00-13：15

3-4/12、10-11/12、17-18/12、24-27/12、31/12 及1-2/1 用餐時間：13：40-14：00



自助晚餐 ：



成人 HK$583/位 起（原價 HK$779）

長者及兒童（4-11 歲）HK$430/位 起 （原價 HK$559）

供應時段：

1-22/12、26-29/12及1-3/1 用餐時間 ：18：00-21：30

23-25/12、30/12 用餐時間 ：17：30 - 20：00 及 20：30-23：00

31/12用餐時間： 17：30 - 20：00及21：00-24：30

日期：2022 年 12 月 1 日起

地址：尖沙咀彌敦道 19-21 號 九龍酒店 2 樓倚窗閣

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3.香港朗廷酒店蟹逅金秋聖誕大餐- 低至 68 折 【按此獲得優惠】

香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助餐推出多款時令海鮮、惹味燒烤、輕盈美食、亞洲美饌及誘人甜品 節慶自助餐包括時令生蠔、多款新鮮凍海鮮、香烤原隻火雞、意式脆皮燒肉捲，以及於開放廚房裡即點即製的暖心麵檔及豐富美饌。更有百果餡餅、威士忌布甸、聖誕樹頭蛋糕及朱古力噴泉等，



午餐 ：

成人 HK$473/位起 （原價： HK$548）

日期：1/12-1/1 ：用餐時間：12：00-14：30

晚餐 ：

成人 HK$806/位起 （原價： HK$933）

2022 年 12 月 1-31 日及 2023 年 1 月 1 日 （已包 10%服務費）

日期：1/12-1/1 ：用餐時間：18：00-22：00



地址：香港九龍尖沙咀北京道 8 號 香港朗廷酒店 The Food Gallery

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4. 荃灣西如心酒店味遊世界聖誕大餐 -8折【按此獲得優惠】

荃灣西如心酒店Café Circles推出節日自助餐，無限量供應冰鎮海鮮、各式冷盤熱葷、即叫即燒肉類以及精緻甜點等。逢星期五至日晚上，大廚預備多款應節美饌，包括聖誕烤 火雞、燒美國頂級肉眼、香煎鴨肝及海膽刺身飯等，每位食客更可獲贈烤波士頓龍蝦半隻。甜點如傳統聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸及聖誕果餡金寶批等，節日自助午餐連汽水啤酒無限暢飲。

午餐 ：

星期一至五 成人 HK$395/位 （原價：HK$482/位）

小童/長者 HK$287/位 （原價：HK$350/位）

用餐時間：12：00-14：30

使用日期：10/12-31/12

晚餐 ：

星期一至四成人 HK$530/位 （原價：HK$647/位）

小童/長者 HK$449/位 （原價： HK$548/位）

星期五至日及公眾假期成人 HK$593/位 （原價：HK$647/位）

小童/長者 HK$503/位 （原價： HK$548/位）

用餐時間：18：30-21：30（24-26/12及31：17：30-20：00 及20：30-23：00

使用日期：9/12-31/12



節日自助下午茶連冷泡茶、蘋果汁、橙汁及手工啤酒無限暢飲

星期六至日成人 HK$305/位 （原價： HK$372/位）

小童/長者 HK$260/位 （原價： HK$317/位）（已包 10%服務費）

用餐時間：15：15-17：15

使用日期：10/12-31/12



週末及節日早午自助餐連啤酒、紅酒、白酒、無酒精果味香檳、雜果賓治無限暢飲

星期六至日成人 HK$485/位 （原價： HK$592/位）

小童/長者 HK$395/位 （原價： HK$482/位） （已包 10%服務費）

用餐時間：11：30-14：30

使用日期：10/12-31/12及26/12



地址：荃灣楊屋道 8 號荃灣西如心酒店 9 樓 Café Circles

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5. 8 度海逸酒店國際美食聖誕大餐 -8折 【按此獲得優惠】

8 度海逸酒店自助餐 Café 8 Degrees 提供國際美食包括亞洲、歐 洲、印度及清真菜式等，精選美食包括冰鎮海鮮：鱈場蟹腳（* 於 12 月 24 日至 26 日和 31 日提供）、生蠔、海蝦、海螺及青口等。



午餐

成人 HK$406/位 起（原價 HK$478）

兒童（6-11 歲）HK$338/位 （原價 HK$438）

長者 65 歲以上 HK$372/位 （原價 HK$398） （已包 10%服務費）

用餐時間：12：00-14：30

體驗日期：17/12-2/1 地址：香港九龍土瓜灣九龍城道 199 號 - 8 度餐廳

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6. 馬灣挪亞方舟酒店「閃爍佳節樂饗」自助餐 -76折【按此獲得優惠】

香港挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳推出海鮮及地道聖誕菜式如聖誕火雞、波士頓龍蝦、燒美國牛肉眼、慢煮西班牙 杜洛克豬柳及香草烤羊架等，加上各式精緻的節日限定甜品如聖誕朱古力樹頭及聖誕布甸等。晚餐時段更可品嚐鱈蟹腳、麵包蟹、香煎鴨肝及傳統 瑞士菜熱溶芝士等。

晚餐 ：

成人 HK$568/位（原價： HK$658）

小童（3-11 歲） HK$298/位 （原價： HK$394）

日期 ：24-25/12 用餐時間：17：30-19：30及20：00-22：00

26，31/12及1/1 用餐時間：18：00 - 21：00）



午餐 ：

成人 HK$368/位 （原價： HK$438）

小童（3-11 歲） HK$258/位 （原價： HK$295）

日期 ：24-26/12用餐時間：12：00-14：30

預訂優惠日期 ：15/11-21/11 地址：香港新界馬灣珀欣路 33 號 - 挪亞方舟度假酒店內之豐盛閣餐廳

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【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

7. 六國酒店特級牛扒聖誕大餐 - 低至 82 折【按此獲得優惠】

六國酒店 Le Menu 西餐廳全新推出的 【華麗盛宴‧自助晚餐 - 龍蝦．花膠．特級牛扒】，大廚採用多款高級食材為您精心烹調佳餚美饌，包括：冰鎮海鮮、特級牛扒、鐵板 燒、雜錦刺身、即場手握壽司、沙律及凍盤、多款中西熱葷美饌、中式燉湯、雞白湯拉 麵、精美甜品及 Häagen-Dazs 雪糕等！



體驗日期：2022 年 12 月 1 日起

用餐時間：17：45-19：45及20：15-22：15

地址：六國酒店一樓 Le Menu 西餐廳

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8. 香港屯門貝爾特酒店冬季環球海鮮大餐 - 73 折 【按此獲得優惠】

自助餐選用多款海鮮及運用不同的烹調技巧，為大家帶來一頓豐富的海鮮盛宴，必定能滿足各海鮮愛好者的胃口。

聖誕、除夕及新年冬季環球海鮮盛宴午市自助餐 （中午 12：00 – 15：00）

成人 HK$414/位 起（原價 HK$570）

兒童（3-11 歲）HK$334/位 起 （原價 HK$460） （已包 10%服務費）

日期：2022 年 11 月 19 日起

地址：貝爾特酒廊（香港新界屯門震寰路 6 號香港屯門貝爾特酒店 1 樓）

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責任編輯：陳玉蓮