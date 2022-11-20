【公屋裝修】16萬改造230呎公屋單位 空間不足裝修大難題 半開放式設計或成解決方案？

香港樓價高昂，因此公屋單位成為不少港人的安身之所，不過由於公屋單位的面積往往比私人屋苑較少，因此對於如何善用家居空間便成為一個重要課題，今期《精明裝修》介紹的單位為位於皇后山邨的皇溢樓，屬於新入伙的二至三人公屋，面積達230平方呎，戶主期望可在入住前裝修，因此找來願一裝修設計（Wish Interior Design）協助完成裝修，整個工期歷時3個月，耗資約16萬元。

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公屋裝修的最大課題便是善用空間，此單位亦不例外。設計師表示盡管單位在字面上擁有230平方呎空間，但實際可用的面積卻不到200平方呎，加上業主有一系列要求，因此可謂不可能任務。

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業主要求

- 2張五呎床 - 飯廳有固定的四人餐枱 - 客廳需要有梳化和電視 - 不要黑廳和黑房 - 曬衣服的位置要保留和方便進出 - 有小朋友活動空間 - 有小朋友書枱 - 儲物空間要足夠，並需要大衣櫃 - 不能感覺太擁擠

最終單位採用大面積使用白色的簡約風格設計，通過半開放式的房間設計以及功能分區思維劃分配空間。在沒有本身沒有間隔的情況下，不單止間出客廳、飯廳和睡房之外，更騰出空間容納小朋友書枱和書櫃。同時，單位亦充分利用天然光，解決黑廳、黑房等問題。在物料選擇上，該單位的裝修亦跟上現今環保的潮流，大量採用了環保物料，家具材料則方面採用了E0/E1等級夾板製造，而油漆方面則選用西班牙進口的環保油漆，除了零甲醛外，還能吸收二氧化碳。

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巨型地台床成設計難點

設計師表示，巨型半懸浮式雙層地台床在工程階段為裝修帶來了不少困難。盡管看上去只是一道簡單的工序，但其實非常考驗設計、製作和安裝。設計師指出，由於半懸浮，最關鍵的考慮因素是受力問題，加上考慮場地的限制，更要思考到如何分件運送到單位和安裝的流程。問題處理不當便會影響結構和安全，而為了完美呈現出整體設計，他們找了資深的木工師傅負責安裝，並經常和傢俬廠代表、木工師傅進行三方會議，經過不斷的修正和優化，最後完美解決問題。

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裝修費用 清拆工程 $3,000 水電工程 $16,000 泥水工程 $18,000 油漆工程 $18,000 木工工程 $100,000 雜費 $5,000

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記者：鄭日棱