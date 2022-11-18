【打擊YouTube劇透】電影公司聯手起訴「幾分鐘看完電影」影片上傳者　日本法院首作民事賠償裁決

▲ 日本東寶及東映等大型電影與電視公司，今年5月提出損害賠償民事訴訟，起訴三名日本人侵權上傳劇透影片。

三名日本人涉侵權上傳「幾分鐘看完電影」的快速解說影片到YouTube，供網民點閱約千萬次，在今年5月遭東寶、東映、松竹為首的13間日本大型電影公司起訴。日本東京都地方法院日前裁決，認同電影公司的指控，要求其中一對男女向13間公司合共賠償約5億日圓（約2,803萬港元）。同時據日媒《朝日新聞》報道，這次可能是日本法院首度就快速解說電影的影片，作出的民事賠償裁決。

Youtube早年已湧現這類幾分鐘看完某部電影的快速解說影片，然而這些劇透影片由於未獲片商同意，已涉嫌侵權。三名日本人被告早在2021年6月，遭宮城縣警方依違反著作權法逮捕，仙台地方法院亦於同年11月判決有罪定讞。因此，民事訴訟方面的爭點在於法院要如何認定有關影片所造成的侵權損害金額。

根據起訴書，被告將《新哥斯拉》（シン・ゴジラ，Godzilla Resurgence/Shin Godzilla）及《禮儀師之奏鳴曲》（おくりびと）等電影，製作成每段約10至15分鐘的劇透影片。日本東寶、東映及日本電視台等大型電影與電視公司，今年5月提出損害賠償民事訴訟。

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法官同意計算賠償金額方式 每播一次等於損失200日圓

日媒引述電影公司指，有關劇透影片每點閱一次造成的侵權損害不低於200日圓（約11.2港元），從被告等人上傳的64段影片，點閱次數合計約1,000萬次而言，造成約20億日圓（約1.12億港元）損害，依此請求賠償部分金額。

電影公司主張5億日圓（約2,803萬港元）賠償金額，主要根據在影音平台播放的每部電影售價至少要400日圓（約22.4港元），並考慮到支付數碼平台手續費及被告未完整播放整部電影，最後計算出上述金額。東京地院法官亦認為，電影公司主張賠償金額計算方式適當。

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責任編輯：張寶燕

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