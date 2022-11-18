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【多圖】朗濤四房示範單位陪你睇　間隔寬敞 盡享矜罕吐露港海景

股樓投資 16:17 2022/11/18

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由鷹君發展的大埔白石角朗濤，以現樓方式推售以來一直受追捧，加上受到施政報告2022提出將會研究在區內興建東鐵綫科學園/白石角車站的利好消息帶動，令市場對區內前景潛力看高一綫，從上月起截至本月18日，更連環售出5伙海景戶。

發展商開放新示範單位，為第1座6樓C單位，實用面積1,648平方呎，為四房連三套房間隔，附設52平方呎露台，層與層之間高度約3.15米，空間感廣闊。單位特別邀得環保傢具品牌TREE主理， 為示範單位設計室內裝潢。

單位設計概念亦希望締造感覺踏實恬靜，與自然緊密聯繫的居所。 物料以可持續柚木為主，其瑰麗直紋及溫暖色調帶來讓人瞬間鬆馳的自然力量，亦為單位締造低調奢華的質感。客飯廳4間隔寬敞方正，客廳連特闊露台，可連接吐露港景致。設計師為了將室內設計融入戶外自然環境，特意在飯廳放置設計輕盈的實心柚木餐桌椅，增添陽光感之餘亦確保空間貫徹輕盈流動的觀感。客飯廳天花均以簡約特色吊燈點綴，突顯樓層空間的優勢。

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主人睡房為延續客飯廳恬靜舒適的自然質感，特意挑選溫暖灰調。睡床舒適的布藝床頭板、擁精美編織表面的床頭櫃及扶手椅、加上柚木落地燈及衣櫃，為房間增添豐富溫暖的氣息，令寢室更添圓滿5。全屋設備一應俱全，採用著名高級家電品牌，包括德國品牌Miele抽油煙機、電磁爐、 蒸焗爐、雪櫃連冰箱、洗衣乾衣機及歐洲品牌Gorenje酒櫃。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 白石角 朗濤 鷹君 大埔

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