退休客「Full Pay」入市　大興花園業主即減價　中層兩房385.8萬沽

樓市持續調整，有退休家庭客趁機物色單位自用，由於是「Full Pay」購買，成交期較短，吸引業主進一步減價。美聯物業黃瑞麟說，屯門大興花園二期8座中層H室，實用面積419平方呎，日前以385.8萬元易手，實用呎價約9,208元，較銀行估價低約15%。代理透露，業主原叫價420萬元，但見買家「Full Pay」購買，成交期較短，故減價至385.8萬元。

資料顯示，原業主於2012年以219.2萬元購入單位，持貨逾10年，現賬面獲利約166.6萬元，物業期内升值76%。

代理透露，大興花園本月暫錄得約6宗買賣成交，並且於單日連環錄得4宗樓價400萬元以下的成交。

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