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退休客「Full Pay」入市　大興花園業主即減價　中層兩房385.8萬沽

股樓投資 16:39 2022/11/18

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樓市持續調整，有退休家庭客趁機物色單位自用，由於是「Full Pay」購買，成交期較短，吸引業主進一步減價。美聯物業黃瑞麟說，屯門大興花園二期8座中層H室，實用面積419平方呎，日前以385.8萬元易手，實用呎價約9,208元，較銀行估價低約15%。代理透露，業主原叫價420萬元，但見買家「Full Pay」購買，成交期較短，故減價至385.8萬元。 

資料顯示，原業主於2012年以219.2萬元購入單位，持貨逾10年，現賬面獲利約166.6萬元，物業期内升值76%。

代理透露，大興花園本月暫錄得約6宗買賣成交，並且於單日連環錄得4宗樓價400萬元以下的成交。 

延伸閱讀【有相睇】淘大花園業主「2016年價」沽低層兩房戶 租客睇樓數小時即閃電入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

屯門 大興花園 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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