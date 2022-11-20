【玄人‧峰語@iM網欄】 向人借運，真的是欠火借火？

市場上有一套向人「借運」（或叫「借五行」的方法），大概是如果一個人的用神是火，跟一個五行火多的人走在一起，就會生旺自己。對於此立論，我會有所保留。我並不是不相信「借五行」的方法，而是一我在本欄多次指出「一物一太極」，一個人的命有火，不等於在其他人命中也是會產生火。即使真的可以借火一用，也要看被借的人，在你命格有甚麼影響。

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如果以「子平八字」為命盤基礎，每個人的命盤都是由不同的五行組成，如果一個人真的火多，我們必先要知道火在他命格中代是有何代表。簡單而言，如果一個男性的日元（以出生日干計算）是屬水，那麼火在他的命中其所尅的五行，可以視為其「財星」、「妻星」。定其好了定位後，就要了解那五行是命主的「喜、用神」還是「忌神」。如果是前者，當然是旺日主；如果是忌神，火在這個水命人而言，是不利的五行了。



好了，如果真的要說借運，首要條件一定是跟對方拉上關係才可以，如此一來，我們就要「入局」。「入局」者，即進入那人的命局，跟他產生角色上的關係，然後引用其命格的五行，情況就好比有些人結了婚會旺夫；有些人有了子女後，事業上會平步青雲；有些人跟朋友合作，總會賺到錢財。反之，有些人會尅夫、尅妻、合作會破財等，都是因為兩個人走在一起之後，所產生的五行互相牽動影響的結果。因此，有些朋友跟我說，特別同某些人很投緣，又特別與某些人不合，大家其實都有所感應，只是不明箇中因由。

問題是，如果一個人要用火的五行，如果走近一個火旺五行的人，究竟是福是禍？也得看看你入局後受了甚麼影響。如果那個火旺的人，其命局中的火面對尅洩交加，你入局後也會應驗此象，因此的結果可想而知了。所以千萬別迷信要火就要走近多火的人，要水要黏着水多的人，這是以偏蓋全的看法。



另外，即使人與人之間是有運可借，程度也不會是可以扭轉乾坤，因為能否跟人借運，主要也要先看自己的命格及運勢，如果一個人不在其好運勢之中，很多時候都會遇人不淑，即使遇到所謂人人眼中的貴人，對你而言，可能是對你不利的小人，因此，靠人借運也要看時機。舉例而言，有些人命格要靠朋輩之助力方可突破向上（如「比劫分財局」就是這種結構），然而當命主行「官殺運」，那「比劫星」會受尅受制（官殺是尅制比劫的），那朋友之助力會大減。如果在此運中向朋友借運借力，以我經驗所謂的助力，都是「到喉唔到肺」，嚴重者更是愈幫愈衰。故此，向別人借運，也得講自己受得喜與否。



至於向人借運的法門是否一定可行？這是另一個有趣議題，下期在續。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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