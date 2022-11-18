【周末好去處】MegaBox推出FIFA 23足球試玩區　上專頁玩遊戲可贏全新PS5

▲ MegaBox多間食肆亦推出多項相關美食優惠。（MegaBox提供圖片）

世界盃將至，MegaBox推出「PlayStation®5 FIFA 23足球狂熱試玩區」及「足球盛事有獎問答遊戲」活動，Mega Club會員於Facebook專頁回答簡單問題，即有機會獲得PS5、全新深灰迷彩系列配件及Pulse 3D無線耳機組一套。

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MegaBox於Facebook專頁推出「足球盛事有獎問答遊戲」，成為Mega Club會員並讚好MegaBox Facebook及Instagram，回答簡單問題即有機會贏取PS5、全新深灰迷彩系列配件及Pulse 3D無線耳機組一套，總值6,194元。

此外，由11月19日起至12月18日，Mega Club會員可到MegaBox的「PlayStation®5 FIFA 23 足球狂熱試玩區」，免費試玩最新《EA SPORTS™ FIFA 23》體驗全新遊戲，逢星期六及日更可參與限時控球挑戰，每日得分最高之球員可獲得Pricerite實惠500元現金券。

除此之外，MegaBox多間食肆亦推出多項相關美食優惠，包括：炑八烤肉提供足球狂熱烤肉優惠及燒烤套餐精選、The Point Pizza & Chicken推出精選波士頓龍蝦套餐、Ruby Tuesday有滋味美式鐵板芝士燒排骨等。

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責任編輯：李智美