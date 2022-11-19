【網絡安全】網絡攻擊更複雜　專家籲企業「內外聯防」應對

▲ 盡管目前許多企業已採取網絡安全措施，但本港保安事故仍持續上升。

盡管目前許多企業已採取網絡安全措施，但本港保安事故仍持續上升。有網絡風險管理專家指出，企業對網絡攻擊的警覺性已不斷提升，但網絡犯罪分子也從未停歇，不斷強化工具，尋找新方法避開網絡保安措施，攻擊變得更複雜。專家呼籲企業應「內外聯防」，除及早升級網絡風險基建外，也應加強員工培訓，並將風險轉嫁至保險公司，分擔一部分財務損失。

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達信（Marsh）金融與專業責任保險部網絡風險管理副總監楊樂里（Rory Young）接受本報訪問時提到，勒索軟件依然是網絡攻擊的主角。而且在疫情爆發後，攻擊技術變得更為複雜，

從低影響、大量及無目標攻擊，在過去一至兩年變成有組織、針對高價值數據、能迴避安全系統的目標性攻擊。

罪犯要求贖金 呈更高趨勢

他補充，黑客得知數據充滿價值，更不擇手段地尋找漏洞作攻擊，為求對企業的營運方式產生破壞性影響，如陷入停滯、破壞信譽等，並將其用作威脅的手段，以增加企業屈服及支付贖金的機會，「而且罪犯要求的贖金金額，呈更高趨勢」。

網絡安全企業Palo Alto Networks發現，今年首5個月收集到的安全事件應變案件中，遭到勒索軟件威脅而繳付的贖金較去年大增71%，平均增至約93萬美元（約728萬港元），而且這筆金額還未計算如修復費用、停工損失及名譽損害等的損失。

Rory預料，全球網絡攻擊的潛在威脅只會有增無減，憂慮企業未來的損失只會愈來愈大。而傳統上，香港、澳門和其他亞洲地區，不一定會把網絡安全作為優先事項，因此遭受攻擊的風險只會更高。他引述Marsh與微軟（Microsoft）日前所發表的The State of Cyber Resilience報告指，64%受訪亞洲企業曾受網絡攻擊，較全球平均的59%為高。

亞洲地區起步較慢 逾6成企業曾受攻擊

他解釋，歐美企業在網絡安全方面，已着手準備及監管超過10年，更為警惕。惟亞洲地區對與網絡安全的關注，起步較緩慢，「大部分都是因疫情爆發，開始數碼轉型後，才變得更為重視」。他又表示，雖然本港企業正不斷追趕進度，但政府一直未有立法監管數據私隱及資料外洩的問題。因此，近年本港出現多次市民個人私隱外洩事件，涉及酒店、航空公司及零售業等。

▲ 達信金融與專業責任保險部網絡風險管理副總監楊樂里強調，黑客得知數據充滿價值，就會更加不擇手段地尋找漏洞來作攻擊，為求對企業的營運方式產生破壞性影響。（曾曉汶攝）

Rory認為，立法確實有阻嚇性，但真正要應對網絡安全問題，是企業應盡的責任。他呼籲企業可從3方面入手，作出「內外聯防」。

首先是升級網絡安全基建及制定緊急應變計劃，以緩解其面臨的勒索軟件風險，並提高其整體網絡安全性和復原力。該企日前也因應市場需求，為客戶推出基於美國國家標準技術研究所（NIST）框架的Marsh's Cyber Self-Assessment診斷工具。透過系統性的問卷調查，讓企業了解自身應對網絡安全風險的預備程度、面對哪些網絡風險和身處的安全級別。當發現客戶的不足之處，風險諮詢團隊就會介入，並藉此制定應變計劃，在特定領域進行改善，加快應對緊急狀況及修補漏洞。

其次，採取網絡安全措施後，企業就要加強員工警覺性。他解釋，黑客現時喜愛針對員工發動攻擊，機密資料隨時被盜取和消失。「許多網絡攻擊都涉及人為失誤，因此企業應刻不容緩，教育員工以及提供培訓，去防範黑客的攻擊行為。」他又強調，近年釣魚電郵的像真度很高，容易讓人在無防禦下，墮入圈套。

最後，企業也可因應業務，選擇合適的保險方案，分擔損失風險。

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記者：曾曉汶

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