【京東業績】京東低開近4%　第三季營收增11.4%　經調整淨利100億人幣勝預期

▲ 【京東業績】京東第三季營收增11.4% 經調整淨利100億人幣勝預期

內地科網股「BATMXJ」排隊公布業績，內地電商平台京東 （09618） 周五（18日）收市後發布第三季業績報告，期內營收2435.35億元（人民幣，下同），按年增11.4%，符預期的2430.7億元；列賬淨利潤59.63億元，去年同期蝕28.07億元，好過預期的賺48.57億元；經調整淨利潤100.04億元，去年同期賺50.48億元，好過預期的71.23億元。

京東低開近3.7%，報210元。

京東業績最新消息

京東上季聚焦提升經營效率 年度活躍用戶數增6.5%

京東集團首席執行官徐雷稱，上季持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，有助公司在行業面臨挑戰的環境下仍然取得健康增長。京東集團首席財務官許冉提到，今年年初基於對外部環境的預判，主動提高業務經營效率、加強財務紀律，這些工作已經初見成效。

截至9月底，京東年度活躍用戶數為5.883億，按年增加6.5%。京東上季商品收入為1970.27億元，按年增5.9%；服務收入465.08億元，按年增42.2%。

京東成首家與LVMH集團九大時尚品牌全面合作企業

京東零售方面，今年9月首家線下京東自營Apple授權店JD Ehome在北京正式開業，是京東與Apple首次從線上自營合作拓展到線下自營。

京東透露，上季LVMH集團旗下時尚品牌FENDI（芬迪）入駐後，集團成為首家與LVMH集團旗下九大時尚品牌全面合作的企業。京東又稱，上季 Christian Louboutin（路鉑廷美妝）、BOBBI BROWN（芭比波朗）及LA PRAIRIE（萊珀妮）等美妝大品牌入駐京東，進一步擴充其高端美妝品牌矩陣。

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記者：李哲毅

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