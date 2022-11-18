【券商點睇】綫上銷售組合實現收入雙位數增長 華泰證券維持高鑫零售「增持」

華泰證券表示，高鑫零售（06808）線下零售業務未完全復甦，但有積極推動大賣場重構，而其華東門店改造已收穫初步成果，改造後門店應收實現雙位增長；而綫上銷售組合亦持續優化，客單價繼續提升，亦實現收入雙位數增長。該行維持其「增持」評級，高鑫零售周五（18日）截至下午3時報 1.97元，升幅8.8%。



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該行指因2023財年線下消費仍未恢復，預計2023至2025每股盈利為0.002元、0.1元及0.16元；再綜合考慮其繼續重構線下業態，且疫情措施優化或帶來客流恢復，但仍有減值衝擊，該行予其目標價2.82港元。考慮到線下仍在重構盈利模型，高鑫零售展店計劃仍較謹慎。

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公司2023財年上半年期間實現歸母淨利-0.67億元，同比-150.9%，主要由於計提門店樓宇及租賃裝修、設備及使用權減值1.42億元。

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撰文：鄭昊彤