TikTok再掀危險煮牛扒風潮 Gordon Ramsay狠批「白痴」

TikTok近年在外國急速竄紅，掀起不少熱潮，當中不乏飽受爭議的挑戰及「秘技」。近日TikTok再流傳一種煮食方法—麵包機煎牛扒，引起外國消防部門關注，警告潛在火災風險。英國廚神Gordon Ramsay亦狠批，行為白痴。

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名為itsmeju1iette的TikTok用戶早於2020年發布一段影片，當中顯示她把兩塊牛扒放入麵包機，以烤麵包方式煎好牛扒。影片獲不少TikTok用戶追捧，不止吸引數百萬觀看次數，更有不少人模仿及拍攝同類影片。

麵包機煎牛扒風潮之大，連倫敦消防局亦在另一社交平台Twitter發出警告，在英國的電子安全周提醒民眾，用麵包機煎牛扒存在火災風險，希望民眾會按照產品設計用途使用，不要用麵包機煎牛扒。

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有網民把麵包機煎牛扒片段分享予廚神Gordon Ramsay，後者明言麵包機就是用以烤麵包，狠批拍攝者是「白痴三文治」（idot sandwich）。

英媒亦羅列多項Tiktok上流傳的奇怪食物相關風潮，西瓜點黃芥末﹑帶酸味飲品醃漬食物﹑熱狗點花生醬及蕃茄點朱古力等。

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責任編輯：吳漢培