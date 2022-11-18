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【網購習慣】港人重視送貨速度　可持續發展關注度亞太區內排尾二

商業 15:12 2022/11/18

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在衡量交貨時間和環境可持續性時，香港消費者較為看重前者。（FedEx Express提供圖片）

網購已成為不少市民日常生活的一部分，有最新調查發現，本港消費者十分著重送貨速度；相反對可持續發展的重視程度，屬亞太區內倒數第二。

【演唱會】1400萬人湧入平台　Ticketmaster被迫停售Taylor Swift巡演票

FedEx Express公布最新的香港電子商貿展望（What’s Next in Hong Kong’s E-Commerce）調查結果發現， 在衡量交貨時間和環境可持續性時，香港消費者較為看重前者。港人對於貨物到手的效率極為重視，於11個亞太、中東及非洲市場中排名第二。反之，港人在環境可持續性方面的考慮則倒數第二，台灣包尾。

有46%的受訪港人認為交貨期較長，是現時電子商貿的最大痛點。有67%的線上訂單需時3天或以上才能送達。

縱然如此，仍有62%的消費者表示，他們更樂意在實踐環境、社會和企業管治（ESG）政策的公司購買商品。不過，調查發現僅22%的香港中小企業有實行ESG政策。三分之二（66%）的香港中小企認為，相比環境可持續性，客戶對交貨速度和成本更關注。

情況反映中小企及顧客之間，出現期望落差。FedEx Express亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「對於有興趣擴大電子商貿業務的中小企而言，越來越多消費者將環境可持續性視為購買決策中不可忽視的因素，可持續發展不再是選項，中小企應踏出第一步，將物流供應鏈直接連接至終端消費者。

物流供應商亦應捉緊機會率先與中小企合作，以低成本、更可持續及更快捷的方式交付貨物。

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