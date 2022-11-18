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美國女子於喪禮致悼詞 力數亡父係侵粉兼種族歧視

環球社會熱點 15:22 2022/11/18

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傳統觀念向來講究死者為大，TikTok近日一段影片就上述觀念掀起爭議。影片中一名19歲美國女子出席父親的喪禮，負責致悼詞時形容亡父是一名種族主義者兼特朗普粉絲。有網民批評女子對亡父不敬，但也有人讚賞女子坦率直接講出對父親的感受。

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19歲TikTok用戶Saga自稱是一名黑人至上主義者。她上載一段在父親喪禮致悼詞的影片，内容引起爭議。

Saga首先感謝亡父為家庭付出的一切，但她卻不會想念父親。她坦言父親離世時，自己的心仿佛多了一個洞，但絕非因為懷念父親這個人，而是以往期待父親能從她的角度來看世界的這個盼望。

她表示父親離世，代表他永遠無法成為她理想中的形象，而會永遠是一個種族主義、仇女、仇外、熱愛特朗普、順性別的異性戀白人。

Saga表明父親的形象承載了她不想成為的一切，因此拒絕在喪禮上歌頌一個白人至上主義者的典範。她向上帝發誓自己會與父親截然相反，讓世界變得更美好。

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有部分人讚賞Saga表現勇敢，能在父親喪禮上坦率表達自己對父親的真實看法。

但也有TikTok用戶批評Saga的行為，沒有考慮到喪禮現場有很多為其父的死而傷心的人。Saga即使再痛恨父親，發表上述言論反映她無視在場哀悼者的痛苦。

有網民更認為人死如燈滅，Saga在葬禮上對父親作出種種批評只是延續她的憤怒，但已離世的父親卻不會面對這種仇恨。

面對種種質疑，Saga解釋葬禮及悼念詞是為人帶來慰藉，而她卻要表現真實才能獲得慰藉。她希望能表達和譴責父親對她造成的所有創傷，並以她需要的方式來表達悲傷。

Saga反駁外界批評她在不當場合批評父親，反問究竟何時何地自己才有機會說出真相。她希望向自己證明，她有勇氣和膽量堅持真理，所以選擇在父親喪禮批評他。

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責任編輯：鄭錦玲

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