浪澄灣兩房5年新低價成交　SSD鬆綁帳蝕195萬離場

中原地產黃家全指，奧運站浪澄灣錄蝕讓成交，單位為5座高層C室，實用面積567平方呎，採兩房間隔，單位座向西北方，望開揚海景，議價後以898萬元成交，創屋苑同類型單位近5年新低，折合實用呎價15838元。

原業主於2019年7月以1093萬元購入上址，持貨滿3年，屬SSD鬆綁貨，是次減價沽出帳面蝕讓195萬元離場，單位期內貶值18%。

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