【公共交通】中國太平舉辦電車免費乘車日 11月20日請全港市民免費搭叮叮

中國太平保險集團（00966）將於本月20日（周日），舉辦香港電車公益活動，邀全港市民共慶「中國太平日」。當日市民可免費無限次乘坐電車穿梭港島，享受一個輕鬆愉快的周末。

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活動當日，中聯辦經濟部孫湘一部長、香港財經事務及庫務局局長許正宇、香港保監局執行董事許美瑩、香港中企協會總裁張夏令、立法會議員先生陳健波、中國太平保險集團監事長周立群、副總經理李可東、立法會議員及太平香港總經理陳沛良，將會出席並為活動主禮。首架電車會由屈地街電車總站開出，正式啟動「2022中國太平日」。

中國太平希望透過活動全城同樂，與市民凝聚正能量，同為香港集氣，讓香港再展東方之珠的動感與魅力。

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責任編輯：嚴浩文