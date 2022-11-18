【環球投資】 環球置業及投資博覽11月27日舉行 登記入場可獲價值逾300元精美禮品 星級嘉賓溫鋼城+溫傑親臨現場分享投資心得（附詳情）

投資海外房地產及精明財富管理是香港近年熱門投資話題，11月27日「環球置業及投資博覽」將會展開，集合多間星級地產發展商、財富管理公司及移民顧問公司，到場講解及分析超過多國數十地區的投資行情、置業市況及稅制安排等，讓你緊貼一手海外置業及投資資訊。

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

市民預先網上報名（登記連結：請按此）即賞總值300元豐富禮品，亦可參加現場免費兒童理財工作坊及大抽獎。財富管理公司如富途證券、美聯金融及美馳澳洲亦會在場與大家分析投資走勢，其中《iMoney》星級專欄作家iFAST Global Markets副總裁溫鋼城及作家凱基亞洲投資策略部主管溫傑，也會於當日親臨現場，跟大家見面，更會分享對投資市場的最新看法。

同場更有移民顧問 Paul Bernadou & Co.、 Eterna International 及 Hopeland，提供專業移民及升學意見，屆時他們將為大家介紹逾多國數十地區包括英國倫敦及曼徹斯特、澳洲悉尼及墨爾本、越南河內、泰國曼谷、 馬來西亞及加拿大等富投資潛力及特色的房地產項目，同場亦有多個免費講座讓您增進投資海外物業知識，增進財富。

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預先於網上 www.gpiexpo.com 登記的入場人士可尊享貴賓快速入場及價值超過300元精美禮品，包括姆明餐具套裝及韓國黃金 10 億乳酸菌益生菌乙盒。另外，博覽當日每 30 分鐘便有現場大抽獎，參加次數無上限，愈早入場中獎機會愈高！

詳情 ：

日期：2022年11月27日（星期日）

時間：上午十時至下午四時三十分

地點：九龍香格里拉酒店宴會廳 （尖沙咀東麼地道 64 號）

報名方法：瀏覽大會網址 www.gpiexpo.com

費用：全免

電話：（+852） 9888 7515

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責任編輯：陳玉蓮