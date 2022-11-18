美元持續強勢拖累環球經濟增長

美元滙價愈強，除美國外其他經濟體的進口價格便會愈貴。毫無疑問，這將會削弱環球貿易的需求，繼而拖累環球增長。這將亦無可避免影響環球通脹前景，迫使各央行採取更進取的緊縮政策。投資者和決策者密切關注美元走勢，我們認為，美元是導致環球經濟前景轉弱的關鍵因素之一，美滙大幅波動可能會對經濟增長帶來重大影響。

基於環球貿易以美元計價的比重龐大，大約40%的全球貿易以美元計價，許多新興市場的比例更高。顯然，在美元走強下，幾乎所有國家的當地貨幣轉弱，進口成本因而增加。有數據顯示環球貿易持續轉弱：南韓10月首20日的名義出口增長按年（經工作日調整）平均急跌約9%，創兩年低位，而環球製造業採購經理指數的新出口訂單指數亦在9月進一步跌至收縮區間。

強美元亦會令對外收支狀況疲弱的新興經濟體受損，尤其是一些擁有龐大美元計價債務、經常帳赤字巨大，以及外匯儲備偏低的市場。這可能迫使央行採取更進取的緊縮政策，以阻止資本外流。

我們認為強美元是其中一個主因導致環球經濟前景轉弱，預期美元升值將進一步拖累環球貿易，加劇環球通脹壓力，推動部份央行進一步調高政策利率。當通脹和美國國庫債券孳息率見頂，以及聯儲局轉持溫和立場後，美元強勢的情況才有望扭轉過來。

我們認為明年1月的美國通脹數據將至關重要：預示我們是否應重新審視基本情況預測，即聯儲局將於明年3月的議息會議上暫停收緊行動並重新評估其貨幣政策正常化路向。聯儲局轉持溫和立場的時間可能比預期更長，由於利率見頂水平不斷被調高，今年試圖揣測聯儲局的緊縮周期何時完結似乎充滿挑戰。若有關趨勢持續，美元強勢很可能會持續到 2023年。