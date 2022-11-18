【世界盃2022】ZA Bank增設「射波假」　 App玩遊戲送實體紀念版球隊卡

▲ ZA Bank（眾安銀行）宣布推出兩大世界盃2022員工福利，包括「射波假」及「揸正牌遲到」；另在ZA Bank App上推出足球遊戲及獎賞。

世界盃2022即將於卡塔爾開鑼，不少打工仔兼足球迷也希望公司容許彈性上班，務求睇盡所有比賽。ZA Bank（眾安銀行）亦宣布推出兩大世界盃員工福利，包括「射波假」及「揸正牌遲到」！另在ZA Bank App上推出足球遊戲，並設有按照今屆賽事32強的參賽球隊設計了32款ZA Bank主題球隊卡作獎賞，而每張球隊卡背面均隱藏一款隨機奬賞，包括現金、ZA Coin、商戶優惠券和ZA Bank優惠券。

ZA Bank指，今屆主辦國卡塔爾時間比香港慢5小時，首輪分組賽最早的賽事都要每晚9點才開始，看完三場球賽隨時已經天光。因此，為讓員工安心通宵觀賞球賽，全體ZA Bank員工將每人享有1天額外假期「射波假」。在11月21日至12月19日期間，打工仔只要觀看其中任何一場足球賽事，下一個上班日就可以向上司申請休假。

另一「揸正牌遲到」世界盃員工福利就是讓不想請假的員工，於上述期間觀看任何一場足球賽事，以及經上司批准後，在下一個上班日「揸正牌」遲兩小時上班，方便打工仔熬夜後爭取時間補眠。該企表示：「與其要同事捱眼瞓捧愛隊，倒不如公司多行一步，由同事角度出發，為他們呈獻有趣福利。」

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玩App或網站遊戲換球隊卡 設ZA Coin終極大賞

此外，由現時開始至12月18日，可以經以下3個方式收集球隊卡：

前往 ZA Bank App 或 ZA Bank 網站「千萬奬賞在一盃」的活動頁面，每達標完成 1 個小遊戲或任務，即可獲得 1 張「球隊卡 」

用 ZA Card 進行合資格簽賬參加「最勁抽」，有機會抽中1張「球隊卡」

現有 ZA Bank 用戶透過「世界級邀請」，邀請新用戶在指定登記開戶頁成功登記，可獲得 1 張「球隊卡」，翻轉球隊卡隨機可獲最高1,000元現金奬賞。

該企補充，全新用戶於活動期間在指定新用戶登記開戶頁以手機號碼、一次性短訊驗證碼及電子郵箱成功登記後，在活動頁面點擊「世界級簽到」後可獲得1張「球隊卡」，翻轉球隊卡隨機可獲50至1,000元現金奬賞。新用戶在活動期間成功開戶，並在活動頁面點擊「開立 ZA Bank 賬戶」後，亦可通過翻轉球隊卡額外獲得100至1,000元現金奬賞。

集齊了32個國家的球隊卡參加者，另有機會獲得一套32張限量實體紀念版球隊卡。ZA Bank指，會從這群參加者中抽出1位幸運兒，贏取價值10,000元的ZA Coin終極大賞。

責任編輯：張寶燕

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