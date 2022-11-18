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英希斯路機場地勤罷工要求加薪 皇家郵政要求取消周六送信

環球社會熱點 15:58 2022/11/18

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英國近期受生活成本激增影響，不少行業發動罷工，要求改善薪資待遇。英國倫敦希斯路機場地勤人員已開始罷工行動，工會聲明指將影響多間航空公司航班。而英國皇家郵政則要求政府，允許取消周六送信安排，僅限每周一至五送信。皇家郵政工會已宣布，將於本月及下月繁忙期間舉行罷工，包括聖誕及黑色星期五時段。

英國最大護士工會通過全國罷工 106年以來首次 【下一頁】

聯合工會表示，倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）地勤人員已在當地時間周五（18日）凌晨4時（香港時間中午12時）起，展開為期72小時的罷工行動。工會發表聲明指，約有350名工人參與罷工，行動將影響多間航空公司航班，並擾亂機場2至4號航運大樓起飛的航班。

據悉，受影響航空公司包括美國航空、加拿大航空、漢莎航空、瑞士航空及澳洲航空等。罷工工人形容，航空服務公司Menzies Aviation向地勤人員提出的薪酬建議簡直可笑，並指其遠低於目前14.2%的零售物價指數。

而皇家郵政（Royal Mail）則要求政府，允許其不再於周六送信。公司表示，希望將送信時間從每周6日縮短至5日，僅限每周一至五，但包裹服務就會維持所有日子運作。皇家郵政透露，截至9月25日的半年中，基礎營運服務已錄得2.19億英鎊（約20.4億港元）虧損。

英最大護士工會擬全國罷工 要求加薪約17% 【下一頁】

代表11.5萬名郵政工人的通信工人工會（CWU）周四（17日）表示，將在下月9日、11日、14至15日及23至24日期間罷工，一共為期6日，本月底黑色星期五期間及12月初的兩次罷工亦會按計劃展開。

皇家郵政母企International Distributions Services（簡稱IDS）非執行主席Keith Williams表示，皇家郵政需要緊急改革，確保未來可持續發展。他同時透露，公司已與政府溝通，尋求盡快改為5天送信，但亦承諾將繼續改善包裹服務。

但出版商警告，停止周六送信或威脅很多周刊可持續性發展。英國專業出版商協會（The Professional Publishers Association）亦指，很多印刷品會透過郵寄在周六送達，憂慮措施生效後生意受影響。

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責任編輯：李俊儀

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