【節日理財】唔想節日支出大失預算？ 一文話你知 五大聖誕理財錦囊

踏入11月尾，又準備到萬眾期待的聖誕節。在香港過節，除了與好友相聚，當然亦少不免吃喝玩樂，交換聖誕禮物，睇燈飾等。不過在節日之前，做好財政預算計劃，或者提早預訂餐廳，都可以有效令你在節日後不會愁找卡數的問題。今次與大家分享聖誕理財錦囊，讓你在節日後仍可以荷包豐滿。



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聖誕理財錦囊

1.制定預算

一到聖誕節，全城充滿購物消費的氣氛，加上Black Friday 的減價效應下，不少品牌陸續推出各種優惠推廣，實在令人難以忍手，所以趁未到之前，先制定今年的聖誕預算，例如要買多少聖誕禮物，預算金額等，提醒自己在瘋狂購物的同時，亦控制節日支出。

2. 買禮物

聖誕節當然會與好友交換禮物，在買禮物前可以先列出禮物清單及預算的金額，不要因為節日氣氛的推動下而容胡亂花費，列出清單後，可以在這段時間價格，免得臨急購買了物不所值的物品。另一方面，亦可以與朋友提議交換廢物，不少人家中都有不少全新但自己又未必有用的東西，可以在聖誕節時交換禮物，又環保又慳錢。



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3. 循環再用舊聖誕佈置

一到聖誕節不少人會購買聖誕燈飾或裝飾品佈置家居，然而聖誕裝飾只可以用一段短時間，想家裡增加節日氣氛，又想有佈置，亦可以選擇在二手網站或二手店購買舊的，又慳錢又環保。

4. 聖誕假期不外遊

聖誕期間不論旅行團團費、機票或酒店價格都會較平日為貴，若想旅遊，可以選擇假期前後，以減省開支。另一方面，除了到外地旅遊外，亦可以考慮留港消費，例如到郊外地方，野餐、行山或與好友相聚亦是一個好選擇。



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5. 在家聖誕大餐

每到聖誕節，不少酒店及餐廳都會推出聖誕大餐，但假期在外吃飯又貴又多人，可以提早預訂聖誕大餐，盡享早鳥優惠，又或改為邀請親友在家中開聖誕大餐，可以外賣一部分亦可以一部分由一班人合作煮食。在節日又可以享受煮食樂趣，又可以慳錢。

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節日當前，能夠理智又預先計劃，讓個人的支出有所節制，節日過後自然不需要擔心財政問題。

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責任編輯：陳玉蓮