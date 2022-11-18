【FTX爆煲】曾接管Enron爆煲　FTX新CEO：FTX主管用emoji 批核款項、從未見公司監控如此失敗

▲ 【FTX爆煲】曾接管Enron爆煲 FTX新CEO：從未見公司監控如此失敗、SBF誤導大眾

曾為全球第二大加密貨幣交易所的FTX爆煲，創辦人Sam Bankman-Fried（SSBF）上周交出行政總裁職位予John J. Ray，Ray在美國時間周四向法庭提交的聲明，狠批FTX毫無監督和濫用客戶資金，直言職業生涯中從未見公司內部監控如此失敗（Complete Failure），並且全面欠缺可信的財務訊息，目前只尋獲極少規模的資產，正設法尋找失蹤的數十億美元資產。

Ray最新說法與SBF在社交平台聲稱公司爆煲前資產達數十億美元，有天淵之別。

曾接管安然的Ray轟FTX毫無控制支出

現年63歲的Ray於20年前，曾接管醜聞爆煲的能源公司安然（Enron）。與FTX爆煲前備受投資者喜愛相似，安然於爆煲前也被視為能源界的創新公司，惟2001年被揭發財務造假後，數個月間全然傾倒，為當時全球歷來最大破產案，直接導致並列為五大會計事務所的安達信（Andersen）被勒令倒閉。

Ray指出，FTX 完全沒有支出控制流程，例如FTX員工通過通訊軟件提交款項申請，而不同主管則用emojis 回復來批准款項。他直言，據了解，FTX利用公司資金為員工和顧問購買房屋及其他個人物品，部分資產被記在員工和顧問名下，但公司未有顯示任何相關貸款文件紀錄。

Ray：SBF近期聲明反覆無常且誤導大眾

Ray形容，FTX不單在系統性風險管理、海外監管有問題，沒有正常公司的規範，而且公司控制權集中在極少數人手上，當中有欠缺經驗的，也有可能已經妥協的，情況是前所未見。

Ray批評，SBF近期的公開聲明反覆無常且誤導大眾，為了追回FTX的現金，顧問群已要求金融機構凍結提款且不得接受SBF任何指令。

Ray最新指控或令監管當局對SBF發起刑事行動。

「冷錢包」只有7.4億美元資產 現金只確認有5.6億美元

Ray續指，目前只能從FTX「冷錢包（cold wallet）」尋獲7.4億美元資產，冷錢包即儲存在離線儲存裝備的錢包，可防止遭受黑客攻擊，但未能如「熱錢包」般快速交易。Ray坦言，顧問還不知道FTX在申請破產時擁有多少現金，但到目前為止，已經發現約5.6億美元可歸屬於各種FTX實體。

他又指出，FTX審計財務報表方式無法令人信服，其中一家審計部分財務報表的公司自稱是「第一個在元宇宙中設置辦公室的註冊會計師」，現時顧問們正設法重建FTX實體的資產負債表。

Ray其他指控包括：

使用軟件掩蓋其濫用客戶資金的行為

SBF旗下交易公司Alameda Research不受FTX.com交易政策約束

使用單一且不安全的群組電郵，以取得世界各地冷錢包的鑰匙和敏感數據

FTX不同主管小組用表情符號回復來批准款項

FTX使用公司資金為員工購買住宅和其他個人物品，物業登記在員工和FTX顧問個人名下

Alameda向SBF借出10億美元資金

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編輯：麥德銘

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