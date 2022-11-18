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【FTX爆煲】曾接管Enron爆煲　FTX新CEO：從未見公司監控如此失敗、SBF誤導大眾

新經濟追蹤 14:20 2022/11/18

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【FTX爆煲】曾接管Enron爆煲　FTX新CEO：從未見公司監控如此失敗、SBF誤導大眾

曾為全球第二大加密貨幣交易所的FTX爆煲，創辦人Sam Bankman-Fried（SSBF）上周交出行政總裁職位予John J. Ray，Ray在美國時間周四向法庭提交的聲明，狠批FTX毫無監督和濫用客戶資金，直言職業生涯中從未見公司內部監控如此失敗（Complete Failure），並且全面欠缺可信的財務訊息，目前只尋獲極少規模的資產，正設法尋找失蹤的數十億美元資產。

Ray最新說法與SBF在社交平台聲稱公司爆煲前資產達數十億美元，有天淵之別。

現年63歲的Ray於20年前，曾接管醜聞爆煲的能源公司安然（Enron）。與FTX爆煲前備受投資者喜愛相似，安然於爆煲前也被視為能源界的創新公司，惟2001年被揭發財務造假後，數個月間全然傾倒，為當時全球歷來最大破產案，直接導致並列為五大會計事務所的安達信（Andersen）被勒令倒閉。

「薯條哥」SBF獨白，他眼中的FTX爆煲事件如何發生？可見【下一頁】

Ray：SBF近期聲明反覆無常且誤導大眾

Ray形容，FTX不單在系統性風險管理、海外監管有問題，沒有正常公司的規範，而且公司控制權集中在極少數人手上，當中有欠缺經驗的，也有可能已經妥協的，情況是前所未見。

Ray批評，SBF近期的公開聲明反覆無常且誤導大眾，為了追回FTX的現金，顧問群已要求金融機構凍結提款且不得接受SBF任何指令。

Ray最新指控或令監管當局對SBF發起刑事行動。

「冷錢包」只有7.4億美元資產　現金只確認有5.6億美元

Ray續指，目前只能從FTX「冷錢包（cold wallet）」尋獲7.4億美元資產，冷錢包即儲存在離線儲存裝備的錢包，可防止遭受黑客攻擊，但未能如「熱錢包」般快速交易。Ray坦言，顧問還不知道FTX在申請破產時擁有多少現金，但到目前為止，已經發現約5.6億美元可歸屬於各種FTX實體。

他又指出，FTX審計財務報表方式無法令人信服，其中一家審計部分財務報表的公司自稱是「第一個在元宇宙中設置辦公室的註冊會計師」，現時顧問們正設法重建FTX實體的資產負債表。

Ray其他指控包括：

  • 使用軟件掩蓋其濫用客戶資金的行為
  • SBF旗下交易公司Alameda Research不受FTX.com交易政策約束
  • 使用單一且不安全的群組電郵，以取得世界各地冷錢包的鑰匙和敏感數據
  • FTX使用公司資金為員工購買住宅和其他個人物品，物業登記在員工和FTX顧問個人名下
  • Alameda向SBF借出10億美元資金

FTX近一周最新發展

11月17日：淡馬錫認輸逾21億、BlockFi告急、薯條哥被召美國國會作證、耶倫揚言加強監管

11月15-16日：FTX偷幣黑客成以太幣第34大持有者、SBF或被送返美國受查、芒格「妄想論」引舌戰

11月14日：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照

11月12日：FTX據報丟失逾10億美元客戶資金、傳會計系統設「後門」修改記錄

11月11日：FTX申請破產、SBF辭任CEO　傳遭美國SEC調查、孫宇晨或成新白武士

編輯：麥德銘

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