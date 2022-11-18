  • 26°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卡塔爾王室要求世界盃場館禁酒 離開賽不足兩日 恐重挫FIFA

環球社會熱點 14:30 2022/11/18

分享：

分享：

2022年世界盃舉行在即，大批球迷已前往卡塔爾，準備迎接中東國家首次舉辦世界盃。然而，卡塔爾王室被指施壓，要求禁止在世界盃所有場館販賣酒精飲品。然而，今屆世界盃主要贊助商為百威，禁酒恐怕令國際足協損失慘重。

【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰 【下一頁】

英媒《每日郵報》報稱，卡塔爾王室有指向國際足協（FIFA）施壓，點名要求8個世界盃比賽場地禁止出售百威啤酒（Budweiser）。紐約時報聲稱，要求來自卡塔爾國王的弟弟﹑前首相哈馬德 · 阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）。

百威為2022年世界盃一大贊助商，如無法販售啤酒或甚至公司標誌不能出現在比賽場地，FIFA可能因此違反與百威簽訂的數百萬美元贊助合約，並有巨額比賽日收益損失。FIFA據報與百威商討，如何應對卡塔爾王室的要求。

卡塔爾被質疑請外勞扮球迷造勢 網友列舉多項證據（有圖） 【下一頁】

FIFA因出售酒精贊助商事宜與多次與卡塔爾主辦機構交涉，本周剛同意把百威的廣告及宣傳放在不當眼位置，換取卡塔爾同意百威贊助賽事。如FIFA妥協，能出售酒精的地回只剩指定球迷村及要價逾2.2萬英鎊（約20.5萬港元）的球場包箱。

卡塔爾信奉伊斯蘭教，當地嚴格限制酒精飲品發售，通常只有特定酒店獲准售賣。因舉辦世界盃，卡塔爾政府接受在為期一個月的賽事期間，暫時放寬販賣酒精限制。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
2022/11/16
英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
【世界盃2022】以巴球迷可同乘包機飛卡塔爾 設臨時直航航班
2022/11/11
【世界盃2022】以巴球迷可同乘包機飛卡塔爾 設臨時直航航班
卡塔爾世界盃大使稱「同性戀是精神病」隨行官員即腰斬訪問
2022/11/09
卡塔爾世界盃大使稱「同性戀是精神病」隨行官員即腰斬訪問
FIFA主席籲世界盃球隊聚焦足球 促停道德批判卡塔爾
2022/11/04
FIFA主席籲世界盃球隊聚焦足球 促停道德批判卡塔爾
卡塔爾請多國球迷睇世界盃 只需做一件事
2022/11/03
卡塔爾請多國球迷睇世界盃 只需做一件事

你可能感興趣

英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
09:05 2022/11/16
英低組別球會「伸援手」 尋短租英超神鋒助保狀態
【世界盃2022】以巴球迷可同乘包機飛卡塔爾 設臨時直航航班
14:05 2022/11/11
【世界盃2022】以巴球迷可同乘包機飛卡塔爾 設臨時直航航班
卡塔爾世界盃大使稱「同性戀是精神病」隨行官員即腰斬訪問
09:05 2022/11/09
卡塔爾世界盃大使稱「同性戀是精神病」隨行官員即腰斬訪問
網絡熱話 皇室 世界盃 卡塔爾 啤酒 足球

上一篇文章

美國女子於喪禮致悼詞 力數亡父係侵粉兼種族歧視

下一篇文章

英大學邀「有子宮頸的人」參與研究 拒用女性一詞捱轟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間15:00）
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
英國預算案公布 能源補貼延長1年 增最低工資1成 資本增值稅免稅額減半（第二版）
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
新郎瞓棺材由親友抬入場 網民：我係新娘就取消婚禮
《阿森一族》再神預言特朗普2024選總統 競選標誌講中年份
《阿森一族》再神預言特朗普2024選總統 競選標誌講中年份
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
【日本疫情】東京都上調警戒級別 警告接近第8波疫情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款