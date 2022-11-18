【世界盃2022】卡塔爾王室要求場館禁酒 離開賽不足兩日 恐重挫FIFA

2022年世界盃舉行在即，大批球迷已前往卡塔爾，準備迎接中東國家首次舉辦世界盃。然而，卡塔爾王室被指施壓，要求禁止在世界盃所有場館販賣酒精飲品。然而，今屆世界盃主要贊助商為百威，禁酒恐怕令國際足協損失慘重。

【世界盃2022】帳篷住宿超簡陋 球迷見真面目即崩潰 【下一頁】

英媒《每日郵報》報稱，卡塔爾王室有指向國際足協（FIFA）施壓，點名要求8個世界盃比賽場地禁止出售百威啤酒（Budweiser）。紐約時報聲稱，要求來自卡塔爾國王的弟弟﹑前首相哈馬德 · 阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）。

百威為2022年世界盃一大贊助商，如無法販售啤酒或甚至公司標誌不能出現在比賽場地，FIFA可能因此違反與百威簽訂的數百萬美元贊助合約，並有巨額比賽日收益損失。FIFA據報與百威商討，如何應對卡塔爾王室的要求。

卡塔爾被質疑請外勞扮球迷造勢 網友列舉多項證據（有圖） 【下一頁】

FIFA因出售酒精贊助商事宜與多次與卡塔爾主辦機構交涉，本周剛同意把百威的廣告及宣傳放在不當眼位置，換取卡塔爾同意百威贊助賽事。如FIFA妥協，能出售酒精的地回只剩指定球迷村及要價逾2.2萬英鎊（約20.5萬港元）的球場包箱。

卡塔爾信奉伊斯蘭教，當地嚴格限制酒精飲品發售，通常只有特定酒店獲准售賣。因舉辦世界盃，卡塔爾政府接受在為期一個月的賽事期間，暫時放寬販賣酒精限制。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培