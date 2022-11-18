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英大學邀「有子宮頸的人」參與研究 拒用女性一詞捱轟

環球社會熱點 14:03 2022/11/18

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英國曼徹斯特大學有一項研究，集中分析有多元性取向人士對子宮頸抹片檢查的看法。但研究人員為鼓勵跨性別男性參與，用到「有子宮頸的人」來取代女性一詞，就被批評或因取消文化使女性受到排擠。

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曼徹斯特大學（Manchester University）展開一項研究，為了解 LGBTQIA+ （女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、疑性戀、雙性人、無性戀）社群對子宮頸抹片檢查的看法，以及未來自我檢測的可能性。

研究人員在網上發布海報，内容提到現時只有三分之二的人參加子宮頸抹片檢查，而LGBTQIA+社群的參與人數更少，但如果不做檢查就會增加患宮頸癌的風險。

海報提到希望邀請LGBTQIA+社群、年滿18歲及有子宮頸的人參與研究，也希望鼓勵跨性別男性報名參與研究。

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有反對者認為只有女性才有子宮頸，批評研究人員用「有子宮頸的人」來取代女性，屬於高度政治化語言並會引起混淆。

女權作家Milli Hill更批評曼徹斯特大學學者的做法瘋狂，批評該項研究的措辭是從日常語言中抹去女人和母親這類詞語的又一例子。 

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責任編輯：鄭錦玲

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