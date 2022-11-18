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【大行看法】瑞銀料明年亞洲股市開局艱難　兩關鍵因素定奪後市去向

宏觀解讀 14:50 2022/11/18

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【大行看法】瑞銀料明年亞洲股市開局艱難　兩關鍵因素定奪後市去向

瑞銀投資銀行亞太股票策略師 Niall MacLeod料明年全球經濟增長疲弱，央行的緊縮政策將導致全球經濟衰退，料明年開局仍然疲弱，相反，倘若中國放鬆疫情防控措施，亞洲股票的回報率將會回升。

MacLeod預料，美國將從第三季起降息，但明年經濟增長疲弱，央行的緊縮政策將導致全球經濟衰退。因此，短期內盈利預測和估值可能面臨更大下調，直到2023年後期才有望迎來有利調整，預計2023、24年每股收益將分別增長5%及11%，但較市場預期低5%。不過，該行相信，隨著該週期觸底，估值倍數應會提高。過去它們在週期觸底6個月後平均上升25%，遠遠領先於實際的盈利復甦。

關鍵在週期性底部和中國解封之時點

瑞銀預計明年底亞洲股票的指數仍有15%的上漲空間，MSCI 亞洲（除日本）目標價為650點。這隱含年末動態市盈率約為12至12.5倍。

隨著中國疫情防控在明年第二季逐步放鬆，瑞銀認爲，中國股票的風險回報率將大幅提升。

然而，該行提到買入週期股仍為時尚早，基於估值、庫存、復甦跡象等指標，均指向明年次季才會觸底。因此，明年開年仍謹慎看待週期性市場，並繼續看好內部驅動型市場，主要是中國和東盟。

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編輯：伍鍵文

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