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【演唱會】1400萬人湧入平台　Ticketmaster被迫停售Taylor Swift巡演票

商業 13:54 2022/11/18

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《The Eras Tour》的門票價錢由49美元（約382港元）至449美元（約3,502港元），市場炒價則高達20,000美元（約15.6萬港元）。（法新社圖片）

美國樂壇天后Taylor Swift將在明年3月，在美國舉行巡迴演唱會《The Eras Tour》，門票於當地時間18日公開發售，惟售票平台在開售前一天宣佈停售門票。

【日本經濟】日本物價升不停　近2成企業擬發放通脹津貼

Ticketmaster發言人稱，由於沒有足夠的庫存門票來滿足需求，將不再向公眾發售Taylor Swift《The Eras Tour》巡演的門票。

預售場已賣超過200萬張門票

擁有Ticketmaster的Live Nation Entertainment，其首席執行官把停售歸咎於需求激增，該網站原本只對大約150萬經過驗證的粉絲開放，卻有1400萬名帳戶湧入，因此被迫停售。並反映，Ticketmaster於周二（15日）的預售場已賣出超過200萬張門票，打破藝人單日賣出的門票紀錄，可以「填滿900個體育場」。

預售門票亦流至黃牛市場

該平台的「粉絲驗證計劃」於2017年成立，旨在將門票售予真正的粉絲，而非經銷商或黃牛黨。惟近日仍有大批Taylor Swift的粉絲在社交媒體上抱怨，幾個小時之內，巡迴演出的預售門票已流至黃牛市場，並以數倍價格出售。

《The Eras Tour》的門票價錢由49美元（約382港元）至449美元（約3,502港元），市場炒價則從每張票800美元（約6257.8港元），炒到高達20,000美元（約15.6萬港元）。

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責任編輯：李智美

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