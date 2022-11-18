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【大行報告】高盛上調香港股票評級　A股、中資股、港股哪一潛在回報最佳？

股市 13:10 2022/11/18

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【大行報告】高盛上調香港股票評級　A股、中資股、港股哪一潛在回報最佳？

高盛亞洲策略師團隊最新報告，上調香港股票評級，由「減持」轉為「與大市同步」，並繼續維持中國A股和其他中資股「增持」評級。高盛認為，中國會在明年放寬清零政策，帶動中國、香港以至韓國市場造好。高盛稱，隨美國聯儲局加息將見頂，2023年第二季有望成為亞洲市場潛在轉捩點。

高盛是次主要調高香港和韓國股票評級，包括將韓國股票上調至「增持」評級，並相應地把印尼、泰國、馬來西亞股票評級下調，以反映該行認為市場明年重心會由東盟和東南亞，轉回北亞市場。

高盛看好港資股一年總回報9%　中概股、A股表現更佳

高盛最新予MSCI香港指數的目標價為14200點，雖然只較現價只高5%，但連同指數股息率4%，看好一年間總回報可達9%。

中國A股方面，高盛看好滬深300指數未來一年可升16%，連同看好美元回落、A股派息，料以美元計的一年總回報達21%。

另外，高盛同樣看好MSCI中國指數未來一年升幅達16%，但境外上市中資股受惠匯率走勢程度不及本土A股，料未來一年潛在總回報為19%，稍不及A股。

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記者：麥德銘

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